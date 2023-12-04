蔚來汽車獲准在中國生產電動車

根據路透周一 (4 日) 報導，中國工信部網站顯示，電動汽車製造商蔚來汽車已被納入允許企業在中國生產汽車的工信部資料庫，不過該網站沒有詳細說明蔚來汽車是否或何時獲得製造許可證。

蔚來汽車在回應路透的詢問時表示，目前沒有任何資訊可以分享。自 2018 年以來，蔚來汽車一直與安徽江淮汽車集團 (JAC) 合作，以合約方式生產電動汽車。

江淮汽車計劃出售兩家生產蔚來電動汽車的工廠的部分資產，而獲得製造許可證將消除這一計畫對蔚來汽車影響的一些不確定性。

中國官媒《中國證券報》(China Securities Journal) 10 月份報導了江淮汽車 (600418-SS) 的出售計畫。蔚來汽車當時表示，這樣的出售不會影響其未來的生產活動。

值得注意的是，中國當局向蔚來汽車發放生產許可證也標誌著北京政府的轉變。在產能過剩和價格戰不斷深化的背景下，中國政府一直對批准新生產持謹慎態度，價格戰已吸引了 40 多個品牌加入。

據路透 6 月份報導，特斯拉公司 (TSLA-US) 尚未獲得中國監管部門的批准，無法繼續其上海工廠擴建計畫。有知情人士透露，美國豪華電動汽車製造商 Lucid Group (LCID-US) 也被告知批准的可能性很低。

要在中國生產和銷售汽車，汽車製造商必須首先獲得國家規劃部門的許可，然後是工信部的許可。上一家獲得這兩項許可的電動汽車製造商是總部位於山東的國金汽車 (Sinogold)，於 2019 年 5 月獲得這兩項許可。

根據中國乘用車協會 (CPCA) 的數據，蔚來汽車在中國前 10 個月的電動汽車銷量為 126,067 輛，排名第九。

面對日益激烈的競爭，該公司一直在努力提高盈利能力，因為其削減了勞動力並延後長期投資，好提高效率和降低成本。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股 ADR 周一美股盤前下跌 0.28%，每股暫報 7.13 美元。