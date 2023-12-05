〈美股盤後〉美債回落 獲利回吐賣壓襲來 輝達拖累費半摔1.2%

美債殖利率上升抑制市場熱情，美股主指週一 (4 日) 盡墨。半導體股呈獲利了結態勢，輝達高層賣股套現。蘋果墜落，因其在印度面臨 iPhone 供應中斷的問題，不過，區塊鏈概念股隨比特幣走升。

2 年期美債殖利率上升 9 個基點至 4.65%，10 年期美債殖利率上升 6 個基點至 4.29%。

華爾街認為近期聯準會降息押注帶來的殖利率暴跌實在是太快了，高盛近期報告中表示，市場已經過快地向更加平衡的環境定價，而他們預計寬鬆環境只會緩慢地到來。

美國 10 月工廠訂單月減 3.6%，遠超經濟學家預期的下滑 2.6%，創下 2020 年 4 月以來最大單月降幅，主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響，同時也強化高利率開始影響支出。

市場密切關注未來幾天出爐一系列關鍵數據，以尋找有關聯準會下一步行動線索，德銀週一在一份報告中表示：「週五非農就業報告將成為本週的重頭戲，密西根大學消費信心數據也將成為焦點。」

此外，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 週一表示，如果有需要，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 石油減產「絕對」可以持續到第一季之後，並承諾將全面實施減產。

美股週一 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 41.06 點，或 0.11%，收 36,204.44 點。

那斯達克指數下跌 119.54 點，或 0.84%，收 14,185.49 點。

標普 500 指數下跌 24.85 點，或 0.54%，收 4,569.78 點。

費城半導體指數下跌 44.82 點，或 1.20%，收 3,693.44 點。

NYSE FANG + 指數下跌 107.37 點，或 1.31%，收 8,103.36 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，通訊服務、資訊科技領跌。房地產漲幅最佳 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王一蹶不振。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 走低 1.96%；Meta (META-US) 跌 1.48%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%。

道瓊成分股漲跌不一。3M (MMM-US) 上漲 3.6%；Merck (MRK-US) 上漲 1.55%；Nike (NKE-US) 上漲 1.47%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.38%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.59%。。

費半成分股普遍收低。博通 (AVGO-US) 跌 0.65%；高通 (QCOM-US) 漲 0.22%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.68%；美光 (MU-US) 跌 2.16%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.19%；AMD (AMD-US) 下跌 2.32%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.42%。

台股 ADR 幾乎全黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.26%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.47%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.95% 至每股 189.43 美元。路透援引知情人士消息報導，由於印度暴雨襲來，鴻海 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) 已暫停印度南部清奈市工廠的蘋果 (AAPL-US) iPhone 的生產。

輝達 (NVDA-US) 挫跌 2.68% 至每股 455.10 美元，較歷史高點回落近 10%。輝達的高層和董事上個月出售或提交的文件顯示，他們打算出售約 37 萬股股票，價值約 1.8 億美元，若全數出售，這將是至少六年來按美元價值計算的最大單月拋售。

不僅是輝達，外媒報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏今年 11 月 1 日開始，除了雙休日和感恩節休市，每個交易日都不例外地賣掉 28009 股，累計總共出售數量超過 60 萬股，變現資金超過 1.8 億美元，這是自 2021 年 11 月以來首見。Meta (META-US) 收低 1.48% 至每股 320.02 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.36% 至每股 235.58 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 週一發布統計顯示，美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 11 月中國製造的電動車 (EV) 銷量較去年同期下滑 17.8% 至 82432 輛。

英特爾 (INTC-US) 收黑 3.18% 至每股 42.35 美元。英特爾和西門子宣布達成一項為期 3 年的協議，合作提高工廠效率和自動化，特別關注提高能源效率和永續性。

音樂串流媒體服務公司 Spotify(SPOT-US) 暴漲 7.46% 至每股 194.17 美元。Spotify 宣布將裁員約 17%，影響約 1,500 人，這至少是該公司今年第三次裁員。

隨著加密貨幣上漲勢頭增強，比特幣攀升至 41,000 美元以上。美國加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 強升 5.48% 至每股 141.09 美元。

阿拉斯加航空集團 (Alaska Air Group Inc.)(ALK-US) 崩 14.22% 至每股 34.08 美元。夏威夷控股 (Hawaiian Holdings Inc.)(HA-US) 一字飆漲 192.59% 至每股 14.22 美元。阿拉斯加航空集團同意以 19 億美元現金和債務收購競爭對手夏威夷控股，連帶推動航空股走強。

太空旅遊企業維珍銀河 (SPCE-US) 重挫 17.52% 至每股 1.93 美元。維珍銀河創始人 Richard Branson 透露他不打算進一步投資他創立的這家太空旅遊公司。

UBER (UBER-US) 收紅 2.23% 至每股 58.63 美元。標普道瓊指數公司將 Uber 納入標普 500 指數，調整將於 12 月 18 日盤前生效。

經濟數據

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值報 - 5.4%，預期 - 5.4%，前值 - 5.4%

美國 10 月工廠訂單月增率報 - 3.6%，預期 - 2.6%，前值 2.3%

華爾街分析

摩根士丹利 E*Trade 交易部門常務董事 Chris Larkin 指出：「所有人的目光都將集中在週五非農就業報告上，看看它是否證實了我們上個月大部分時間看到的降溫趨勢。」

華爾街知名的美股大空頭仍不願放棄看空觀點，摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示：「隨美債殖利率的走勢波動，美股 11 月上漲後，年末股債市場勢將呈現震盪態勢。」

Praveen Korapaty 等高盛集團策略師稱：「市場正在接近合理定價的極限，且短期內不存在經濟衰退的重大可能性。」

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管 Jason Draho 稱：「市場近期最大的風險可能只是，在經歷一個月驚人反彈後，一段時間盤整或許是必要的，許多好消息已被消化，投資人幾乎沒有看到迫在眉睫的下行風險，似乎一有風吹草動，就使市場易受影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主