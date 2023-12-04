越南電動車商VinFast拚擴張 將獲美DFC五億美元貸款

有「越南版特斯拉」的電動車製造商 VinFast 周一 (4 日) 表示，已與美國政府營運的美國國際開發金融公司 (DFC) 簽署一份投資意向書，考慮該公司為擴張而申請的 5 億美元貸款。

VinFast 在一份聲明中表示，這筆貸款將用於支援 VinFast 在越南建立鋰離子電池生產設施，需要經過 DFC 的全面審查和批准程式。

DFC 在社群媒體 X(前推特) 上表示，當局已經簽署支持 VinFast 在越南的鋰離子電池設施的投資意向書，但沒有提供細節。該公司沒有立即回復置評請求的電子郵件。

VinFast 成立於 2017 年，由越南最大的企業集團 Vingroup 投資，於今年 3 月開始在加州交付電動汽車，並於同年 8 月底在那斯達克掛牌上市。

VinFast 表示，該專案將是雙方積極討論的一系列舉措中的第一個。VinFast 負責人 Le Thi Thu Thuy 說：「DFC 融資將為 VinFast 的全球擴張戰略和為所有人創造更綠色未來的旅程鋪平道路。」

VinFast 在聲明中表示，迄今為止，DFC 已為越南的發展計畫提供了 7.37 億美元的支持，使越南成為其在東南亞最大的市場。

截稿前，VinFast(VFS-US) 周一盤前股價上漲 2.55%，每股暫報 8.04 美元，上周五該股收跌逾 7%，報每股 7.84 美元。