IBM新量子運算晶片亮相 目標2033年成大型系統基石

IBM 周一 (4 日) 展示一款新的量子運算晶片「Heron」和量子運算系統「Quantum System Two」，該公司期盼這款晶片和機器能在 10 年後成為更大系統的基石。微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 和中國的百度 (BIDU-US) 等新創公司和國家都在競相開發量子運算機器。

截稿前，IBM(IBM-US) 周一盤前股價小漲 0.17%，每股暫報 160.82 美元。

世界各地的研究人員都在努力完善量子運算，該運算依靠量子力學來達到比一般電腦快得多的運算速度，企圖在現實世界創造出足夠可靠、能夠持續擊敗傳統電腦的量子電腦。

隨著量子研究人員將量子運算機器製造得大到超越傳統電腦，他們一直在努力解決數據錯誤問題。而 IBM 周一展示一種將機器內部晶片連接並把機器結合的新方法，再加上新的錯誤更正碼 (Error correction code)，到 2033 年可能會製造出令人信服的量子機器。

據了解，IBM 的量子運算系統「Quantum System Two」將搭載 3 個「Heron」量子運算晶片。

IBM 高級副總裁兼研究主管 Dario Gil 表示，在 2029 年之前，這一進展似乎相當穩定，屆時錯誤更正技術將發揮全部作用。在那之後，這些量子機器的能力應該會大幅提升，就像過去 15 年緩慢發展的人工智慧 (AI) 系統在過去一年裡變得更加複雜一樣。

Gil 在談到新款晶片時說：「你必須把它們綁在一起。你必須一起做很多事情，才能做到切實可行。因為如果沒有，那就只是紙上的練習。」

值得注意的是，在未來幾年內，IBM 並不是唯一一家以量子電腦為目標的公司。新創公司 PsiQuantum 正與格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) (GFS-US) 合作生產晶片，該公司今年早些時候透露，打算在 6 年內推出商用機器。