阿里巴巴遭大摩降評 拼多多超車成市值最高中國電商

阿里巴巴美股 ADR 周五 (12/1) 開盤跌逾 3%，此前摩根士丹利因擔心其主要業務復甦放緩而下調該公司股票評等，不過就在幾個小時之前，阿里巴巴競爭對手拼多多成功超車成為中國最有價值的電商公司。

阿里巴巴 (BABA-US)ADR 周五開盤下跌 3.31%，每股暫報 72.41 美元，先前盤前下跌 1.5% 至 73.7 美元，創下一年來新低。自該公司公布第二季營收持平並取消分拆雲業務的計畫以來，股價已跌 14%。

與此同時，拼多多本周公布出色的上季業績後股價飆升，該公司昨日的市值接近 1,960 億美元，超車阿里巴巴的 1,904.5 億美元。拼多多 (PDD-US) 周五早盤股價下跌 2.28%，每股暫報 144.08 美元。

阿里巴巴 ADR 今年迄今下跌了約 15%，預料將連續第三年下跌；拼多多股價今年迄今已上漲 80% 以上，輕鬆跑贏同行。

摩根士丹利分析師將阿裡巴巴的股票評級從「增持」(overweight) 下調至「中性」(equal-weight)，表明對中國經濟復甦乏力導致其客戶管理收入和雲端業務疲軟擔憂。

該行分析師還點出放棄分拆雲端業務的決定帶來的不確定性。根據 LSEG 的資料，該行將阿里巴巴股票目標價從每股 110 美元下調至 90 美元，為華爾街第二低。

另一方面，摩根士丹利將拼多多列為該板塊的首選股，指出拼多多大舉折價最適合應對當前的經濟環境。

該行分析師 Eddy Wang 表示：「我們預估在消費者行為發生轉變的情況下，由於其有利的商業模式，拼多多將繼續拿下其在中國的市占。」他補充說，拼多多的跨境電商務業務 Temu 並沒有得到市場的充分重視。