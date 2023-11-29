路透：華為新成立智慧汽車公司估值高達近350億美元

路透周三 (29 日) 援引知情人士消息報導，華為新成立的智慧汽車軟體和零組件公司在向包括長安汽車 (000625-CN) 在內的投資人出售股份後，估值將高達人民幣 2,500 億元 (約 346.7 億美元)。

華為周日 (26 日) 表示，將把成立 4 年的智慧汽車解決方案 (IAS) 業務部門分拆為一家新公司，該公司將獲得該部門的核心技術和資源。IAS 的目標是成為智慧電動車時代的德國汽車供應商博世 (Bosch)。

華為當天的聲明顯示，主要汽車合作夥伴重慶長安汽車和相關方將擁有新公司高達 40% 的股份。不過華為和長安汽車均未披露財務細節。

據悉，長安汽車及其母公司、國有企業中國兵器裝備集團 (China South Industries Group) 正考慮分別收購華為新公司約 35% 和 5% 的股份，而該公司的估值可能在人民幣 2,000 億至 2,500 億元之間。長安汽車拒絕進一步置評。

另有知情人士透露，潛在的少數股東包括國有汽車製造商中國第一汽車集團 (FAW Group) 和東風汽車集團 (Dongfeng Motor Group)，這兩家公司也在與華為進行深入談判，希望各自收購最多 5% 的股份。

華為仍然是最大的單一股東

不過，至少在未來兩到三年內，華為可能仍將是最大的單一股東，持有 40% 至 50% 的股份。上述知情人士表示，交易細節——尤其是股權分割和估值——尚未敲定，可能會發生變化，而且這筆交易還須或監管部門批准。

與此同時，華為證實正在就將其新智慧汽車公司的部分股權出售給包括長安汽車在內的多家投資人進行深入談判，但並未對估值發表評論。

華為補充說，公司希望將技術和資源轉移到一家新公司，與合作夥伴一起推動智慧汽車技術的創新，促進汽車產業的發展。截稿前，華為沒有對此事進一步置評，而其他相關公司沒有立即回應置評請求。

出售股權為支付智慧汽車研發資金

據了解，華為計劃出售股權的一個原因是，該公司一直在努力發展智慧汽車業務，需要收回資金以支付研發 (R&D) 支出。

華為曾在 8 月份表示智慧汽車是公司六大業務中唯一一個虧損的部門，在 2023 年上半年實現了人民幣 10 億元的收入，但與該公司人民幣 3,109 億元的總收入相比只是零頭。

此外華為還與其他汽車公司建立了合作夥伴關係，包括賽力斯集團 (Seres Group)(601127-CN) 和江淮汽車 (600418-CN)、長安汽車的電動汽車品牌 Avatr 和 Deepal。

據悉，華為新公司將從事智慧汽車系統和零部件解決方案的研發、生產、銷售和服務，並將吸收集團在 IAS 業務部門之外的其他汽車相關資產和資源。

華為也正在考慮將新公司的總部設在重慶，另外 擬議中的交易還將替華為計畫中的上市鋪平道路。