Honda布局電動摩托車業務 2030年前擬投資34億美元

根據外媒周三 (29 日) 報導，本田汽車 (Honda Motor Co.) 將在 2030 年前向其電動摩托車業務投資 5,000 億日元(合 34 億美元)，並將該年的電動摩托車銷量目標從此前的 350 萬輛提高至 400 萬輛。

本田汽車在周三的一份聲明中表示，公司計劃到 2030 年在全球推出 30 款新的電動摩托車，並將從 2027 年左右開始在全球運營專門的電動摩托車工廠。該公司表示，新技術將使裝配產線縮短約 40%。

本田摩托車電動化開發部門負責人 Daiki Mihara 在線上記者會上表示：「我們的目標是以與內燃機車相同的價格銷售電動摩托車。」

該公司強調，印度和東協 (Asean) 地區是其擴大市占的目標，新的生產工廠「極有可能」落腳在印度和東南亞。另外，本田汽車一直在開發磷酸鐵鋰電池，並打算在 2025 年採用。

本田汽車在聲明中說：「擁有各種各樣的電池，每種電池在輸出範圍和成本方面都有不同的優勢，將使公司能夠適應更廣泛的使用應用，並擴大產品變化的範圍。」

從中長期來看，該公司將探索高能量密度電池，並著眼使用正在開發的全固態電池，其目標是將成品電動摩托車的成本降低 50%。

該公司的目標是，到 2030 年，其摩托車業務的營業利潤率超過 10%、電動摩托車的營業利潤率超過 5%。

同日早些時候，本田宣布其 10 月份全球汽車總產量為 404,276 輛，較去年同期成長 23%；銷量也增長了 23%，至約 37.2 萬輛。

