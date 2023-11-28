日銀持有債券帳面損失 飆升至創紀錄的710億美元

外媒周二 (28 日) 報導，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 所持債券的未變現虧損創下歷史新高紀錄，顯示央行總裁植田和男在邁向政策正常化的過程中面臨的挑戰。

日銀周二公布的半年度財務報告顯示，截至 9 月底，這些資產的帳面虧損為 10.5 兆日元 (合 707 億美元)，為 2004 財政年度以來的最大虧損，比上一財年 1,570 億日元的虧損高出六倍多。

分析指出，如果日銀的通膨目標得以實現，損失本身不太可能阻止植田和男削減刺激措施。儘管如此，這仍是央行最終走向退出寬鬆貨幣政策時面臨挑戰的一個跡象，多數經濟學家預估該行將在明年年中退出。

另外，即使日本公債殖利率小幅上升，也會降低日銀持有的大量債券的價值，這些債券占日本政府所有未償債務的一半以上。

日本 10 年期公債殖利率從 3 月份的 0.33% 升至 9 月底的 0.75% 左右，此前日本央行在 7 月份放鬆了對 10 年期公債殖利率曲線的控制。當局在 10 月份進一步放鬆了指引，本月早些時候日債殖利率觸及 0.97% 的 10 年新高。

與此同時，由於同期股價上漲，日銀持有 ETF 的未實現收益繼續擴大。這一漲幅達到了創紀錄的 23.6 兆日元，較 3 月底上漲了 47%。不受這些未實現收益和損失的影響，該行在此期間的淨收入上升至 1.9 兆日元。

植田和男表示，幾乎沒有必要對央行的財務狀況感到嚴重擔憂，儘管央行仍需要負責任的管理財務，以保持在市場上的信譽。

植田和男曾在 9 月的一次演講中說：「暫時虧損或負資產不會妨礙央行執行貨幣政策的能力，然而這並不意味著央行可以承受無限的損失和負資產。」