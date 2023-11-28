OPEC+成員國石油生產配額難喬 會議恐怕再延期

根據多家媒體周二 (28 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 對明年的石油產量政策談判困難，尚未解決一些非洲成員國產量配額的僵局，因此有可能會延續先前的減產政策，而非進一步減產。另外也傳出本周四 (30 日) 的會議時間會再延期。

據悉，OPEC + 未能與安哥拉和奈及利亞達成協議，這兩國反對明年較低的石油生產配額限制，而這也透露該組織在明年減產的政策方向。倘若這個僵局無法在 11 月 30 日會議召開前解決，恐怕會進一步推遲開會時間。

市場觀察人士預估，隨著國際油價跌至每桶 80 美元的價格，石油供應可能再次過剩，需要進一步減產來支撐市場。自去年 7 月以來，沙烏地阿拉伯一直自願每日減產 100 萬桶，目前該國正在要求其他 OPEC + 成員國減少生產配額，分擔減產的負擔。

然而，安哥拉與奈及利亞對其產量目標的調整提出異議，這些目標是 OPEC + 在 6 月舉行的會議上臨時商定的。這些新的配額需要經外部顧問審查，兩國都對這修訂後的數字感到不滿。

據悉，奈及利亞正在尋求明年每日 158 萬桶的生產配額，比起臨時協議的水準略有增加，而安哥拉提議每日產量為 118 萬桶，低於 6 月會議的商定的數字，但高於外部顧問的預期。

分析指出，倘若產量配額遲遲無法達成共識，至個由 23 個成員國組成的石油組織可以能會付出高昂的代價。這些國家都仰賴石油收入來支付政府開支。

不過，原油交易商已經在很大程度上消化沙國和俄國總共每日 130 萬桶減產政策延續至明年第一季的預期。許多國家指望 OPEC + 能採取更有力的行動。

以 Raad Alkadiri 為首的歐亞集團 (Eurasia Group) 分析師在一份報告中表示：「隨著基本面走軟和市場情緒看跌，OPEC + 可能需要宣布另一次正式減產。任何低於每日 100 萬桶的減產都可能使油價跌至每桶 70 美元的低點。」

另外作為 6 月份達成協議的一部分，阿拉伯聯合大公國獲得明年 1 月適度增產的權利，以部署最近增加的產能。目前尚不清楚該國是否面臨壓力，被迫要放棄增產權利，好刺激油市。

截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.90% 至每桶 80.72 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 1%，至每桶 75.61 美元。