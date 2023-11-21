投資人等待聯準會會議紀錄 美債殖利率走低

投資人關注聯準會最新會議紀錄的發布並評估經濟狀況，美國公債殖利率周二 (21 日) 下跌。

美東時間清晨 5:50，10 年期公債殖利率下跌 1.8 個基點至 4.404%。2 年期公債殖利率下跌 0.2 個基點報 4.909。

殖利率和價格呈倒數關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

周一 (20 日) 拍賣總價值 160 億美元的 20 年期公債，需求略高於平均需求，導致國債殖利率下跌。

同時，投資人評估經濟狀況，並考量聯準會貨幣政策的前景，尤其是利率。

聯準會最新會議紀錄將於周二發布，上次會議維持利率不變，聯準會主席鮑爾暗示利率可能繼續走高，但尚未討論降息問題。

但自那次會議以來，市場幾乎消除了進一步升息的預期，因為包括 10 月消費者物價指數 (CPI) 在內的許多經濟數據都顯示通膨正在放緩。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預計 12 月聯準會會議時，利率連續第三次保持不變的可能性超過 99%。

投資人對聯準會何時開始降息以及美國經濟是否可能遭受衰退的疑問反而越來越大。 許多人希望會議紀錄能夠為預期的路徑提供一些線索。

周二還將公布 10 月成屋銷售數據。