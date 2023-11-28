微軟資安主管：生成式AI能在資安領域發揮奇效

儘管許多人對人工智慧的發展戒慎恐懼，微軟 (MSFT-US) 資安主管 Vasu Jakkal 周一 (27 日) 表示，她相信生成式人工智慧對於公司的網路安全業務至關重要。

她說：「如今我們擁有生成式人工智慧的超強能力，這有助於我們以機器速度和規模進行防禦，特別是考慮到網路安全人才短缺的情況。」

她指出，人工智慧有能力提升人類的潛力，必須確保利用它來實現真正的好處，應對最嚴峻的挑戰。

Jakkal 表示，網路犯罪分子變得愈來愈先進，出現了「前所未有的威脅情勢」。例如，她表示，微軟每秒看到四千次密碼攻擊。

Jakkal 指出，目前兩種類型的網路安全威脅—與地緣政治相關的間諜活動和金融網路犯罪，而微軟可以使用數據訓練其人工智慧模型，來理解這些威脅。

對 Jakkal 來說，整個網路安全生態系統的協作對於打擊網路犯罪，也至關重要。

她表示，微軟正在與 15000 家公司和組織合作，300 家安全供應商正在該公司的平台上進行建置。

Jakkal 強調，對抗資安威脅，需要深入的合作和深入的夥伴關係，沒有一家公司能獨立做到。

微軟的資安部門發展迅速，目前估值超過 200 億美元。 微軟股價周一創下歷史新高，收盤時來到 378.61 美元，公司市值達到 2.8 兆美元。