Symphony將與谷歌雲端成立AI合資企業 協助銀行管理語音通訊合規風險

隨著監管機構對通訊符合規定採取更嚴厲措施，市場基礎設施​​和技術公司 Symphony 正在與谷歌 (GOOGL-US) 合作，向銀行和投資公司提供語音分析服務。

美國證券交易委員會 (SEC) 已對此領域的失誤總共祭出超過 20 億美元的罰款，這主要與在新冠疫情封鎖期間未能跟踪或記錄通過未經授權的平台發送業務相關短訊有關。

消息人士上個月告訴《路透》，隨著行業對訊息和電子郵件的打擊達到高潮，金融公司現在正在準備對其語音和視訊通話的使用情況進行可能的調查，其中只有一小部分通信會被記錄和保留。

Symphony 擁有 1000 多家客戶群，其中包括高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US)，該公司將使用 Google Cloud 的生成式人工智慧 (AI) 平台 Vertex AI，透過更複雜的語音轉文字和自然語言處理 (NLP) 來強化其 Cloud9 語音產品能力。

Cloud9 產品上的通訊可以幫助交易團隊在商品、利率掉期和股票衍生品等資產類別之間進行協調，然後可以更準確地轉錄以供保留，並在檢測到可疑討論時標記為供審查。

谷歌雲端監管產業全球負責人茂菲 (Zac Maufe) 表示：「生成式 AI 有潛力改變交易格局，從自動化日常任務到透過數據異常識別潛在的不當行為。」

除了轉錄和總結對話以確保合法之外，使用者還可以挖掘資料以提取更多見解，這些見解可用於影響銷售或交易策略，以及監控客戶的整體體驗。Symphony 執行長李維 (Brad Levy) 表示：「我們希望創建一個平台，將資料流放入其中，從而從數據中獲取分析結果。」並補充說，他希望將加強型產品將於第 2 季上市。

谷歌雲端全球 AI 業務副總裁莫耶 (Phil Moyer) 表示，該平台將使合規性更加「有氛圍」，「數據每年增加 50% 到 60%。因此，地球上目前有 180 ZB 的數據，其中 90% 是在過去兩年中創建的。」

他說，「我們開始超越人類可以處理的水平。因此，像這些變壓器和生成 AI 這樣的工具確實有助於管理正在創建的大量數據。」