拉加德：ECB可能很快考慮疫情緊急購債計畫再投資

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一 (27 日) 表示，央行官員可能很快會重新審視 1.7 兆歐元 (1.9 兆美元) 的疫情緊急債券收購計畫(PEPP)，並重新考慮將用多長時間替換到期的債券。

她說：「ECB 官員已表示將繼續再投資至少到明年，這個問題可能會在不久的將來由管理委員會討論和考慮，可能會重新審查這個提議。」

分析指出，儘管一些官員表示他們贊成討論儘早啟動所謂的 PEPP 計畫，但拉加德在這個問題上仍然更加謹慎。在今年 10 月的上一次貨幣政策會議之後，拉加德只是說沒有討論這個問題，但沒有詳細說明。

根據目前的指引，再投資將持續到明年年底。然而最重要的是，該計畫可以在不同的司法管轄區靈活部署，應對歐元區債券市場的任何分裂，這就是為何即便是一些鷹派官員也不願放棄這一工具的原因。

奧地利央行總裁 Robert Holzmann 上周曾表示，他傾向於在 12 月的貨幣政策會議上討論這個問題，並從明年 3 月開始逐步減少再投資。

歐元區就業市場將在年底前走弱

至於歐元區的經濟展望，拉加德列舉出就業市場疲軟的證據說道：「儘管經濟活動放緩，但整體就業市場仍保持彈性，儘管有跡象顯示就業成長可能在年底前失去動能。」就業市場是決策者判斷貨幣緊縮影響的一個關鍵因素。

ECB 在連續 10 次升息後，上月暫停提高借貸成本。分析師和投資者預估存款利率不會在目前 4% 的水準上再次上調，儘管一些官員堅稱仍有可能上調。

雖然歐元區經濟已放緩，但勞動力市場仍保持彈性，即將在周四 (30 日) 公布的最新可能顯示，10 月的失業率將維持在 6.5%。這一數字僅略高於 6 月份創下的歷史低點。

同日公布的通膨數據也可能透露 11 月通膨率進一步放緩，降至 2.7%。不過，由於能源成本波動，預料未來幾個月物價將再次上升；ECB 的最新預測認為，在 2025 年下半年之前，物價漲幅不會回到 2% 的目標，潛在的價格壓力也依然較高。

利率維持當前水準更久 未來經濟有望回春

另外拉加德還說，雖然短期前景仍然低迷，但隨著通膨進一步下降、家庭實際收入恢復以及對歐元區出口的需求回升，未來幾年經濟將再次走強。

展望未來，ECB 預估通膨壓力將繼續減弱，儘管整體通膨可能在未來幾個月再次小幅上升，主要是由於一些基數效應。然而，中期通膨前景仍存在相當大的不確定性。

她再次重申，只要在足夠長的時間內將利率維持在當前水準，將對恢復物價穩定做出重大貢獻。目前還不是宣布戰勝通膨的時候，需要繼續注意影響通膨的各種因素，並堅定專注在央行穩定物價的使命。