等待CPI報告 美債殖利率小跌

美國公債殖利率周二 (14 日) 小幅下跌，投資人等待可能影響未來利率走勢的關鍵通膨數據。

美東時間清晨 6:15，10 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.622%。2 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 5.035%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注 10 月消費者物價指數 (CPI) 的發布，該指數將顯示通膨壓力是否正在緩解。

根據《道瓊》經濟學家調查，預計 CPI 月率上漲 0.1%，年率上漲 3.3%。同時也預計排除波動性較大的食品和能源價格的所謂核心 CPI 將較上月上漲 0.3%，較去年同期上漲 4.1%。

投資人將關注該報告，尋找有關利率前景的暗示。最近幾周，圍繞 Fed 是否會進一步升息或準備降息以及何時發生的疑問越來越多。

當 Fd 本月稍早開會時，政策制訂者決定維持利率不變，但沒有放棄進一步升息的選擇。Fed 主席鮑爾上周還重申了 2% 的通膨目標。

多位 Fed 官員也將於周二發表講話，這可能為投資人提供有關下一步可能採取利率行動的線索。

歐元區第 3 季國內生產毛額 (GDP) 數據預計將於周二公布，將可提供單一貨幣區經濟狀況的見解。