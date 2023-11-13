評估經濟前景 等待通膨數據 美債殖利率平盤遊走

美國公債殖利率周一 (13 日) 平盤震盪，投資人評估慮經濟狀況，並等待本周公布的關鍵通膨數據，以作為未來貨幣政策決策的指標。

美東時間清晨 6:00，10 年期公債殖利率持在 4.628%。2 年期公債殖利率上漲下跌 0.6 個基點報 5.056%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

穆迪投資者服務公司上周五 (10 日) 將美國信用評級前景從穩定調降至負面，並表示財政赤字和政治分歧是關鍵因素。

在此同時，美國政府關門的威脅重新抬頭。政府的資金將 11 月 17 日用罄，但立法者對超過該期限的融資法案存在分歧。

同時，預計本周將有幾個關鍵數據點為聯準會即將推出的貨幣政策計畫提供資訊。包括 10 月消費者物價指數 (CPI) 和 10 月生產者物價指數 (PPI)，分別將於周二 (14 日) 和周三 (15 日) 公布。

聯準會主席鮑爾上周表示，通膨仍然過高，並重申將其降至 2% 目標區間的承諾。

鮑爾指出，這方面已經取得進展，但聯準會對其當前的貨幣政策立場是否足以實現這個目標「沒有信心」，而且這個過程仍然「還有很長的路要走」。

周一將公布 10 月聯邦預算聲明以及紐約 Fed 消費者通膨預期調查。