鮑爾談話引發對通膨展望 美債殖利率小幅上揚

美國國債殖利率周五 (10 日) 幾乎沒有變化，因為投資人在聯準會主席鮑爾發表評論後，考量了通膨和貨幣政策的前景。

美東時間清晨 6:01，10 年期公債殖利率上漲 1.6 個基點至 4.646%。2 年期公債殖利率上漲 0.4 個基點至 5.026%。

殖利率和價格走勢相反。 1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四 (9 日) 的 30 年期公債拍賣滿足了需求疲軟的需求，債券殖利率處於約 2 年來的最低水平；10 年期公債殖利率攀升多達 13 個基點。

聯準會主席鮑爾周四表示，央行「沒有信心」採取足夠措施將通膨率拉回 2% 的目標區間，投資人也評估了經濟前景以及這可能對貨幣政策產生的影響。

鮑爾指出，通膨仍然過高，並補充說，雖然在降低通膨方面取得進展，但「還有很長的路要走」。

預計下周將公布 10 月消費者 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)。

投資人一直在考慮未來的利率走勢，許多人預期聯準會在上周會議連續第二次維持利率不變後結束升息。關於利率將維持高點多久的問題，也在投資者中蔓延。

更多聯準會官員周五將發表言論，可能為利率前景提供新的暗示。今天還將公布 11 月消費者信心報告初值。