支持反猶太貼文惹議 馬斯克：將提起「核彈式訴訟」！

美國 SpaceX 公司執行長馬斯克上周六（18 日）在社媒平台 X 上發文表示，X 公司將提起訴訟，原因是受到美國自由派媒體監督機構「媒體事務」（Media Matters）等組織的攻擊。

「周一法院大門一開，X 公司將對『美國媒體重要』以及其他合謀對我們公司進行虛假攻擊者提起核彈式訴訟。」馬斯克在 X 平台上說。除了「媒體事務」機構，他未提及其他公司的名稱。

「媒體事務」上周表示，發現 IBM(IBM-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 等公司廣告在 X 平台上被放置在反猶太內容的貼文旁邊。

IBM 公司 16 日表示，當「媒體事務」發現該公司的廣告被置於吹捧希特勒以及納粹黨的文宣旁邊後，已經立即暫停在 X 平台投放廣告。迪士尼 (DIS-US) 、Comcast 等公司在 17 日跟進，宣布暫停在 X 平台的廣告。

X 平台上曾出現一篇反猶太的貼文，聲稱猶太人正在煽動對白人的仇恨。該貼文稱猶太人和左翼人士企圖用非白人移民在種族和文化上取代白人，這將導致「白人種族滅絕」。

對這樣一則「荒謬透頂」的貼文，馬斯克 15 日居然在回覆中表示贊同，稱其「說出了真相」。

據《路透》報導，白宮在 17 日譴責馬斯克的言論，稱其助長了「反猶太主義和種族主義仇恨」。