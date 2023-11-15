投資人評估通膨數據 2年期美債殖利率走升

美國國債殖利率周三 (15 日) 走高，投資者消化了最新的消費者物價指數 (CPI)，並在進一步的關鍵數據公布前評估了經濟前景。

美東時間清晨 5:48，10 年期公債殖利率上漲 3.2 個基點至 4.473%；周二 (14 日) 時一度下跌 18 個基點，跌破 4.5% 大關。2 年期公債殖利率在周二下跌多達 21 個基點後，周三上漲 4 個基點至 4.857%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二公布的 10 月 CPI 低於預期，美國公債殖利率有所下降。所謂核心 CPI 年率觸及 4%，創 2 年新低。

按月計算，不包括食品和能源價格的核心 CPI 上漲 0.2%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計核心 CPI 分別為年增 4.1% 和月增 0.3%。

包括食品和能源在內的總體 CPI 與 9 月持平；年增 3.2%，也低於預期。

芝加哥商品交易所集團 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，該數據導致市場幾乎排除了 12 月升息的可能性。數據顯示，利率不變的機率為 94.5%。

自聯準會上次會議以來，圍繞是否需要進一步升息以使通膨率回到 2% 目標的問題一直存在。聯準會上次會議維持利率不變，但為利率進一步走高敞開了大門。

更多通膨數據包括周三的生產者物價指數 (PPI)；該指數追蹤批發水準的價格。10 月的零售銷售數據也將同步發布。

其他方面，周三公布的英國 10 月通膨數據按年率計算為 4.6%，低於預期。