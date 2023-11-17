預期Fed升息周期結束 降息在即 美債殖利率繼續下跌

投資人押注聯準會升息行動最終可能結束，美國公債殖利率周五 (17 日) 繼續下滑。

美東時間清晨 5:57，10 年期公債殖利率下跌 5.6 個基點至 4.389%。2 年期公債殖利率下跌 3.7 佪基點報 4.805%。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周數據顯示，持續居高不下的通膨可能最終會有所緩解。

周三 (15 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 顯示 10 月下降 0.5%，而經濟學家之前原本預計會小幅上升。這是該指數 2020 年 4 月以來最大跌幅。

前一天公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 也低於預期。不包括食品和能源的核心 CPI 年率跌至 2 年低點 4%；較上月上漲 0.2%。

油價疲軟也加劇了通膨可能保持較低水平的感覺。原油很可能連續第 4 周下跌。

這一切都強化了人們對聯準會可能決定停止升息的希望，並引發關於何時首次降息的爭論。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師艾倫 (Henry Allen) 在報告中寫道：「過去 24 小時內，有關鴿派轉向的猜測越來越大，因為一系列負面數據加劇了聯準會已經完成升息的感覺。」

他說，「時間會證明這是否證明這一點，但至少就目前而言，這意味著 2 年期國債殖利率幾降至 8 月以來的最低水平，而投資人開始預計 2024 年會出現更激進的降息，降息幅度略低於 100 個基點現在已被聯準會的 12 月會議定價。」

10 月的新屋開工和建築許可數據將於周五公布。沒有安排國債拍賣。