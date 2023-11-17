瑞典碼頭工會抗爭升級 要求特斯拉遵守當地勞工法令

瑞典碼頭工人周五 (17 日) 擴大了對特斯拉 (TSLA-US) 的抗議行動，阻止這家美國公司的汽車在所有港口卸貨，以表達對特斯拉工人要求集體談判協議的同情。

由馬斯克 (Elon Musk) 共同創立的特斯拉不在瑞典生產，但其電動車由隸屬於瑞典工會 IF Metall 的約 130 名機械師提供服務。該工會於 10 月 27 日開始罷工。

碼頭工人 11 月 7 日加入了機械師罷工，封鎖了瑞典四個最大的港口，禁止特斯拉汽車卸貨。當地時間周五 中午 12 點，該服務已擴展到所有港口

特斯拉徹底改變了電動車市場，成功地避免了與大約 12.7 萬名員工簽訂涉及工資和工作條件的集體談判協議。馬斯克本人更是直言不諱地反對工會。

但如果瑞典能夠打破特斯拉的阻力，這可能會為其他國家提供先例。

到目前為止，美國和德國的工會未能迫使該公司接受集體談判協議。

瑞典 LO 勞工聯合會談判秘書 Torbjorn Johansson 表示，「如果來到瑞典，就必須遵守​​規則。我們這裡有一定的規範，馬斯克必須接受這些規範。」「瑞典工人不能輸掉這場鬥爭。」

除了碼頭工人外，工會清潔工拒絕清潔特斯拉大樓，郵政工人也停止投遞郵件。

電工周五也停止了特斯拉的服務和維修工作，包括瑞典各地的充電站。

瑞典工人也得到挪威 Fellesforbundet 的支持，該工會是該國 LO 聯合會中最大的工會。

瑞典工會在讓外國企業接受當地產業實踐已有成功前例。

在 1990 年代，美國玩具公司玩具反斗城在為期 3 個月的罷工後，與 130 名瑞典員工簽署了集體談判協議。

如果未能達成協議，針對特斯拉的行動將於 11 月 24 日進一步升級，屆時挪威鋁業和能源公司 Hydro 的子公司 Hydro Extrusions 的約 50 名工會工人將停止生產特斯拉汽車產品。