沃爾瑪執行長：通縮很快到來 今年年底購物季可能現蹤

美國最大零售商沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 執行長周四 (16 日) 公布財報時表示，消費者可能在未來幾個月看到物價下跌，「通貨緊縮」(deflation) 很快就會到來，一席話凸顯聯準會 (Fed) 推行貨幣緊縮的影響。

沃爾瑪執行長董明倫 (Doug McMillon) 說：「在美國，我們可能將在未來幾個月度過一陣子的通貨緊縮。」

他指出，雖然在沃爾瑪商店內，美國生鮮雜貨和一般商品價格仍比一年前高，但已經比兩年前大幅下滑，而且，接下來的物價漲幅將開始減緩、甚至開始逆轉。

如果上述情況發生，乾貨和消費品價格將在未來幾個月下跌，其中乾貨指的是罐頭、義大利麵等，消費品涵蓋牙膏等日常用品。他特別指出，一般商品的價格下跌速度，可能比過去幾周或幾個月快。

董明倫的這番話顯示，在 Fed 一連串激進升息後，美國通膨已開始減緩，與疫情期間通膨暴衝到 40 年高點的情況迥異。這也和其他零售商以及政府官員最近的談話相呼應。

美國勞工部本周二公布，10 月消費者物價指數 (CPI) 月比持平，核心 CPI 增幅觸及兩年低點。家德寶 (Home Depot)(HD-US) 財務長 Richard McPhail 日前表示，「通膨環境最糟糕的時刻已經過去」。

對沃爾瑪來說，接下來的任務是如何說服華爾街，隨著通膨減緩，沃爾瑪仍有能力持續帶動銷售和市占率成長。

董明倫認為，潛在的通縮能讓消費者撥出更多預算購買一般商品，而沃爾瑪則能靠這些通常比較有利潤的產品獲益。

沃爾瑪當天公布的上季營收、獲利雖然雙雙優於市場預期，但因為對美國消費前景看法謹慎，周四終場重挫 8.1% 至每股 156.04 美元，創 2022 年 5 月以來最大跌幅。

在高通膨期間，美國有不少富裕消費者轉向沃爾瑪採購，這令人擔憂一旦通膨減緩，高收入客戶可能消失。

GlobalData 分析師 Neil Saunders 認為情況不至於演變至此，他說：「美國人財務上仍有壓力，仍然設法善用每一分錢，因此，沃爾瑪可能是很多人必要的去處。」