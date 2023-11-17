企業廣告緊鄰納粹言論 IBM怒撤X平台上所有廣告

IBM (IBM-US) 周四 (16 日) 表示，已立即暫停公司在 X 平台 (前名推特) 上投放的所有廣告，起因是一份報告稱 IBM 的企業廣告被放置在宣傳希特勒和納粹黨的內容旁。

在該報告發布的前一天，X 平台所有人、實業家馬斯克 (Elon Musk) 認可了 X 上的一篇反猶太主義的推文，該文錯誤聲稱猶太社區成員煽動大眾仇恨白人。

媒體監管機構 Media Matters 報告指出，IBM、蘋果 (AAPL-US)、甲骨文 (ORCL-US) 的企業廣告，以及康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下的 Xfinity 部門廣告欄位被放置在反猶太主義內容的旁邊。

IBM 聲明表示對仇恨言論和歧視「零容忍」，因此立即暫停 X 平台上所有廣告，同時對這種「完全不可接受的情況」展開調查。

蘋果、甲骨文和 Xfinity 沒有立即回應置評請求。

X 平台回應，系統並非故意將企業品牌「主動放置於此類內容旁邊」，且 Media Matters 引用的內容將不能再透過該文賺錢。

針對馬斯克周三在 X 平台上涉及反猶太主義的言論，X 拒絕置評，僅引用執行長 Linda Yaccarino 周四的聲明回應。「X 平台非常明確表明戮力打擊反猶太主義、反歧視的立場，世上沒有反猶太主義的任何容身之處。」

馬斯克周三遭另一名用戶質疑其反猶太人，他隨即駁斥並攻擊反誹謗聯盟 (ADL)。該聯盟為致力於打擊反猶太主義的非營利組織。

民權組織表示，自從馬斯克收購該網站並減少內容審核以來，廣告商紛紛逃離該網站，導致 X 上的仇恨言論急劇增加。路透社 10 月引述第三方數據報導，自馬斯克 2022 年 10 月收購該公司以來，X 在美國的每月廣告營收年減至少 55%。

馬斯克也是電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的執行長，該公司亦遭受員工發動多起種族歧視或性騷擾事件的訴訟。

ADL 表示，以哈戰爭 10 月 7 日爆發以來，美國的反猶太事件較去年同期增加了近 400%。