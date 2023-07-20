大摩：通縮跡象浮現 將衝擊美企獲利

摩根士丹利首席股票策略師威爾森 (Mike Wilson) 表示，通貨膨脹即將轉變爲通貨緊縮，這是企業獲利的主要阻力，進而影響股價，投資人尚未考慮到這一點。

他指出，消費者物價和生產者物價正在放緩，引發了投資人對美國經濟軟着陸的希望。6 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 3%，較去年夏季的 9.1% 大幅下降。與此同時，生產者物價指數 (PPI) 同比僅成長 0.1%，低於 2022 年 6 月的 0.9%。

市場將此解讀爲對股市的利多，因爲經濟通膨降溫可能導致 Fed 很快暫停升息，甚至開始降息。

但威爾森表示，升息的影響力要完全滲透到實體經濟中，大約需要 12 個月的時間。這可能意味着通膨降溫的速度將比預期快得多，直至物價實際開始下跌。其結果可能不僅是通膨放緩，物價上漲速度較慢，而且是徹底的通縮，物價快速下降。

這對股市來說是個利空，因爲在過去一年的高通膨中，由於企業能夠將更高的成本轉嫁給客戶，讓收益得到提振。

與此同時，通貨緊縮剝奪了企業的定價權，並可能損害未來的收益。

威爾森說，「我們認爲通膨可能意外下滑。」「反通膨對股市有利，因爲在這種情況下，估值通常會上升。然而，這種情形已經發生了。現在預計在經濟的許多領域，通膨將轉變爲通縮。」

通貨緊縮的跡象已經開始浮出水面。房價和車價一直在下降，甚至像航空公司和酒店這樣受到強勁需求支撐的領域也出現了價格下跌，這是定價權已經開始消退的跡象。

威爾森表示，「雖然通膨下降對 Fed 及其對物價的狙擊是個好消息，但股票投資人應謹慎對待自己的期望，因爲這對獲利成長和股票估值來說是一個利空，而目前的估值已經相當高了。」

他幾個月來一直看空美股。之前曾對 2008 年以來最嚴重的獲利衰退打擊股市發出警告，可能導致企業獲利下滑 16%。