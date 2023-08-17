經濟學家警告：股市和房市的崩盤風險 恐導致美國陷入通縮

Wermuth 資產管理公司表示，美國的反通膨 (disinflation) 可能很快會轉變為通貨緊縮 (deflation)，部分原因是股市和房地產價格暴跌的風險。

他們認為，商業地產價值已經面臨壓力，並且如果情況惡化，已經被高估的股市可能會面臨迅速調整，這些資產一旦價格暴跌，將在很大程度上引發通貨緊縮。

經濟學家 Dieter Wermuth 在周三 (16 日) 的報告中指出，在第一時間，人們可能認為這時再次推測通貨緊縮，似乎為時過早，但細想起來卻並非如此。出於多種原因，消費者物價水準下降的風險已有所提升。

這與主流經濟學家的說法相反，許多經濟學家預計，通膨是一個揮之不去的問題，並將持續存在。7 月份 CPI 年增 3.3%，略高於 6 月份 3% 的漲幅。

但 Wermuth 警告，在審視股票和房地產資產未來的巨大下行風險時，通貨緊縮可能很快就會出現。

他表示，標普 500 指數自年初以來已上漲 16%，導致股票 “定價過高，非常危險”，特別是考慮到企業獲利前景疲軟。

由於金融狀況依然緊張且通膨持續降溫，企業可能難以維持利潤。摩根士丹利已警告，這可能會導致 2008 年以來最嚴重的獲利衰退之一，並造成股市下跌高達 16%。

商業地產市場也正隱藏危機。這一行業約有 1.5 兆美元的債務即將到期，需要再融資，但現在利率更高，銀行正在減少貸款。

Wermuth 預計，到 9 月中下旬，當各央行討論下一步措施時，很明顯，主要風險將是通縮，而不是通膨。