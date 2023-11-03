伍德重申：比特幣是對抗未來10年通縮最好的工具

方舟投資管理公司創辦人伍德 (Cathie Wood) 周四 (2 日) 表示，她將毫不遲疑地押注於比特幣，而不是黃金或現金，以防範未來十年通貨緊縮的可能性。

伍德重申了她的觀點，預計在人工智慧、電動車、機器人、基因組定序和區塊鏈等新技術的支持下，未來將是個價格下跌的時代。自 2021 年以來，她一直抱持這一觀點，儘管市場與她相反，近年來一直關注通膨風險加劇。

當被問及她會選擇持有 10 年黃金、現金或比特幣時，伍德說：「比特幣，毫無疑問。比特幣可以對沖通膨和通貨緊縮，因為它不存在交易對手風險，機構幾乎不參與其中。」她稱，這是「數位黃金」。

伍德一直是對加密貨幣最樂觀的聲音之一，因為她預計加密貨幣將從新技術和創新的更廣泛增長中受益。 她先前預測，未來十年比特幣的價格將超過 100 萬美元。

比特幣目前價格約為 35000 美元，大約是 2021 年高峰的一半。但在 2022 年暴跌 64% 後，比特幣的價值今年已增加了一倍多。

市場參與者堅信，比特幣是潛在的通膨對沖工具，儘管在近期面對 1980 年代以來最劇烈的通膨，比特幣並未發揮作用。近期，由於預期比特幣現貨 ETF 將很快獲得批准，幫助比特幣價格走強。

伍德是最有可能從 ETF 批准中受益的人之一。她的公司已與 21Shares 一起申請了比特幣 ETF，並投資了灰階比特幣信託基金。

伍德旗下價值 12 億美元的 ARK Next Generation Internet ETF 在去年 11 月搶購了 GBTC，當時折價約 40%。該信託是該基金中最大的持股，今年截至週周的回報率約為 224%。相比之下，比特幣的漲幅約為 114%。ARK 上個月出售了部分 GBTC 持股。

伍德表示，她也預期人工智慧和比特幣之間會融合。 這「將以一種我們現在甚至無法想像的方式，實現全球範圍內的微任務和勞動分工。」