競爭日益激烈 星巴克在中國推出小杯尺寸咖啡

美國咖啡連鎖店星巴克 (SBUX-US) 在其第二大市場中國推出全新的小杯尺寸，以隨著中國競爭的加劇吸引顧客。

這款 259 毫升的杯子周二 (17 日) 在其中國大陸 6500 家店面推出，是該公司稱為「Intenso 系列」的一部分，可以容納更多濃縮咖啡、更少牛奶或奶油，比大杯更濃郁。售價 33 元人民幣，約合 4.51 美元。

它比起價 30 元人民幣的 355 毫升「中」杯小近三分之一，但比該公司最小的 236 毫升「小」杯大。

中國市場研究集團總經理兼戰略主管卡文德 (Ben Cavender) 表示，星巴克的新產品是為了繼續在市場上提供「新鮮感」，以滿足咖啡愛好者的需求。

他說，「這些可能不會吸引所有人，但卻是一個相對容易實施的產品線延伸。」

星巴克的中國本土競爭對手，如瑞幸咖啡和字節跳動支持的曼納咖啡，一直在積極擴張並以更快的速度推出新產品。

曼納咖啡與法國精品品牌路易威登合作，瑞幸咖啡與中國白酒製造商貴州茅台推出的酒精拿鐵，引起消費者的廣泛關注。

知情人士表示，新的杯子尺寸是星巴克中國首創，目前僅在中國大陸提供，是否會在海外提供將取決於顧客的反應。

星巴克 8 月時表示，隨著中國取消新冠疫情限制措施，餐飲和旅遊需求成長，該公司在中國市場出現急劇復甦。該公司目標是到 2025 年全中國門市總數達到 9000 家。