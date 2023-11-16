〈財報前瞻〉沃爾瑪Q3可望達標或小幅超標 但股價恐難飆升

家得寶 (Home Depot) (HD-US) 和目標百貨 (Target) (TGT-US) 最近期財報給了投資者期待沃爾瑪 (WMT-US) 的理由。但分析師認為，沃爾瑪公布財報後，其股價恐不會像目標百貨那樣飆升。

目標百貨周三發布財報，雖然營收下降，但獲利超越預期，激勵股價上漲百分比兩位數。家得寶本周初發布類似的業績，即獲利強勁但銷售疲軟，自周一以來，該公司股價上漲了約 6%。

M Science 全球研究總監 John Tomlinson 表示，這些財報最大重點是零售商在充滿挑戰的環境中仍有應對手段，且消費者也仍撐得下去，這對沃爾瑪來說是好消息。

沃爾瑪預計周四發布第三季財報。分析師預期沃爾瑪第三季營收年增 4.4% 至 1597 億美元；同店銷售額 (衡量開業一年以上商店的銷售成長) 估計成長 3.7%；調整後 EPS 估計達每股 1.52 美元，高於去年同期的每股 1.50 美元。

沃爾瑪定位良好，足以滿足這些期望，甚至可望略高於預期。Evercore ISI 分析師 Greg Melich 認為沃爾瑪體質紮實，應可看到強勁業績表現。

儘管如此，沃爾瑪周四發布財報後，股價仍難以像目標百貨一樣飆升，分析師指出，目標百貨股價飆升的原因是先前預期門檻太低，而這與沃爾瑪的情形大不相同。

沃爾瑪已數季表現優於目標百貨和家得寶，其股價也反映了此點。FactSet 的數據顯示，沃爾瑪股票的預期本益比為 24 ，目標百貨的本益比僅 13，而家得寶本益比為 19.6。

Oppenheimer 分析師 Rupesh Parikh 報告寫道，沃爾瑪的市占可望持續提升，有鑑於此，這種溢價估值是合理的， 但高預期也縮減了沃爾瑪財報的「容錯空間」。

周三公布財報的百貨公司 TJX Cos (TJX-US) 就是一例。與目標百貨和和家得寶不同，隨著消費者更計較售價、追求價值，TJX 的客流量和銷售額強勁成長，獲利也超出了預期。然而，該股周三下挫 3.34%，收每股 89.43 美元，係因市場在財報發布前就抱持高預期，且該公司的第四季財測對市場來說不夠強勁。

沃爾瑪同樣面臨高預期門檻，因為該公司與 TJX 一樣，也受益於宏觀經濟環境以及消費者行為的變化。

因此 Tomlinson 預期，若非獲利真正遠高於預期，否則股價反應可能較目標百貨溫和得多。