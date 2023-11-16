〈財報〉阿里巴巴雲端業務分拆計畫喊停 盒馬鮮生IPO擱置

阿里巴巴周四 (16 日) 美股盤前公布第二季財報，該季營收、獲利均優於市場預期。該公司同日宣布不再推進其龐大的雲端業務分拆，主因是美國對人工智慧 (AI) 晶片出口限制帶來不確定性，而盒馬鮮生的首次公開發行 (IPO) 計畫也喊停。

另外，根據美國證券交易委員會 (SEC) 公布文件，馬雲家族信託出售 1 千萬股阿里巴巴美國存託憑證 (ADS)，價值約 8.71 億美元。截稿前，阿里巴巴(BABA-US) 美國上市股票周四盤前下跌 8.23%，每股暫報 79.90 美元。

美國晶片禁令影響 阿里巴巴雲端業務不拆了

圖：阿里巴巴財報

阿里巴巴在財報中表示：「最近美國擴大對先進運算晶片的出口限制，給雲端集團的展望帶來不確定性。因此我們決定不進行全面分拆，而是專注愛變化多端的環境下替雲端智慧集團開發可持續成長模式。」

分析指出，阿里巴巴暫停雲端業務分拆與暫停盒馬鮮生 IPO 之際，該公司正試圖從新冠疫情與中國政府對科技業的打擊中試圖贏回被拼多多 (PDD-US) 和字節跳動 (ByteDance) 旗下抖音等新市場競爭者吸引的商家和消費者，以及轉向政府支持的雲端企業用戶。

然而，美國對 AI 晶片的限制讓支持雲端企業用戶的努力變得複雜，雲端服務需要 AI 晶片替資料中心和高階運算中心提供動力。

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 表示，不分拆業務的決定對市場來說是顆震撼彈，完全推翻先前明確的分拆時間表。即使阿里巴巴是考慮到相對疲軟的市場形勢，但停止分拆仍讓人摸不著頭腦。他還指出，第一次的年度分紅看起來像是對股東的補償，但考慮到雲端部門的價值較高，可能無法完全抵消衝擊。

盒馬鮮生香港上市計畫喊停

與此同時，阿里巴巴宣布暫停旗下雜貨連鎖店盒馬鮮生在香港上市的計畫，主因消費類股的信心疲弱。該公司在財報中表示，正在評估確保成功推進計畫實施和提升股東價值所必需的市場狀況和其他因素。

不過菜鳥集團在 9 月底已申請在香港 IPO，並已向香港聯交所遞交 AI 文件，然而尚不清楚該公司估值目前能到何種水準。

馬雲家族信託出售 1,000 萬股阿里巴巴 ADS

根據 SEC 公布的兩份 144 表格顯示，馬雲家族信託全資擁有的 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 擬於 11 月 21 日出售阿里巴巴創始人股份，均為 500 萬股 ADS，共價值 8.71 億美元。

對此，馬雲公益基金會並未立即回應置評請求。馬雲於 2019 年辭去阿里巴巴董事長一職，該公司目前由聯合創始人之一、馬雲的長期副手吳泳銘擔任公司執行長。

阿里巴巴上季營收、獲利均優於預期

根據財報，阿里巴巴第二季 (截至 9/30) 營收年增 8.5% 至人民幣 2,247.9 億元(以下單位皆同)，由於分析師預期的 2,241 億元，但季增速度有所放緩。

獲利方面，該公司上季經調整後淨利年增 19% 至 401.88 億元；經調整後每股獲利報 15.63 元，年增 21%；淨利報 266.96 億元，去年推其虧損 224.67 億元，成功轉虧為盈。

圖：阿里巴巴財報

營收按部門劃分，淘寶、天貓上季營收年增 4% 至 976.54 億元，其中淘寶應用程式用戶數、交易買家數、訂單量持續成長。另外，上季雲端業務收入年增 2% 至 276.48 億元，經調整 EBITA 利潤從上季的 3.87 億元，大幅提升至 14.09 億元，季增達 264%。透過主動削減專案制訂單，其雲端業務正在提升營收品質，帶動盈利能力優化。

分析指出，阿里巴巴與京東 (JD-US) 在今年的雙十一表現不佳，被抖音、快手 (1024-HK) 等規模較小且創新的社群媒體同行超車，儘管在這種背景下，前者兩家公司繳出的業績依然亮眼。

其中阿里巴巴也採取積極的措施來推動其電商業務。淘寶和天貓一直專注內容創作，好抵禦來自社群媒體平台的競爭，並替商家推出 AI 驅動工作，此外還在幾季裁撤數萬名員工以減少開支。

市場分析指出，淘寶正努力從競爭對手手中奪回商家和消費者。這些勝利對阿里巴巴在 12 月這季獲得更大的電商市占來說非常重要，包括在雙十一期間的銷售額。不過該公司兩大電商主力淘寶和天貓向商家與消費者提供的優惠擴大，可能降低該部門在第二季經調整後的 Ebitda 利潤率。