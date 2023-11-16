投資人評估利率前景 美債殖利率走跌

美國公債殖利率周四 (16 日) 下跌，因投資人消化了可能影響聯準會貨幣政策未來走向的近期通膨數據。

美東時間上午 5:50，10 年期公債殖利率下跌 3.9 個基點至 4.498%。2 年期公債殖利率下跌 2.8 個基點報 4.888%。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周公布的兩組數據顯示美國通膨正在放緩。周三 (15 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 顯示，10 月意外下降 0.5%，而《道瓊》調查的經濟學家之前預期為上升 0.1%。這是 2020 年 4 月以來的最大跌幅。

在此之前，周二 (14 日) 公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期；不包括食品和能源的核心 CPI 年率觸及 4% 的 2 年低點。與上月相比，核心 CPI 上漲 0.2%。之前預測預計增幅分別為 4.1% 和 0.3%。

許多投資人將這些數據理解為一個訊號，顯示聯準會可能能夠停止升息，貨幣政策足夠緊縮，以使經濟放鬆，讓通膨回到 2% 的目標。這些數據也引發人們對聯準會何時可能開始降息的疑問。

在本月稍早 Fed 召開最新政策會議後，主席鮑爾表示，聯準會仍有可能進一步升息，目前尚未討論降息問題。政策制訂者將於今年 12 月再次召開會議，市場普遍預計屆時利率將維持不變。

投資人周四將關注多位聯準會官員的言論以及每周首次申請失業救濟金人數。