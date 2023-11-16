美上周續領失業金人數連八周上升 創近兩年新高

美國勞工部周四 (16 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數連八周上升，創近兩年來新高，凸顯失業者在尋找新工最面臨的挑戰越來越大，也意味著就業市場降溫。有分析指出，人數攀升可能推升 11 月失業率成長，這意味著聯準會 (Fed) 升息周期已結束。

美上周初領失業金人數升至今年 8 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.1 萬人，高於市場預期的 22 萬人，也高過上周修正後的 21.8 萬人，創今年 8 月以來新高，4 周移動平均值報 22.025 萬人。

截至 11 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.5 萬人，創 2021 年 11 月以來新高，較上周修正後的 183.3 萬人增加 3.2 萬人，遠高市場預期的 184.7 萬人，4 周移動平均值報 182.325 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管強勁的就業市場今年一直在支撐經濟增長，但許多經濟學家預估，在借貸成本上升的重壓下，勞動力市場將失去動力。目前，企業增加職缺的速度正在放緩，失業率正在上升，薪資已經放緩，導致假日季節前的支出有所回落。

另外在假期前後，數據往往波動特別大，美國上周節日包括退伍軍人節。初領失業金人數 4 周移動平均值升至 220,250 人，該數據消除部分波動性。

上周續領失業金人數創近兩年新高。(圖：ZeroHedge)

Santander US Capital Markets 首席經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示，如果數據呈急劇上升趨勢，會是一個需要注意的訊號，但最好忽略每年這個時候的一個異常數據，除非每周的走勢開始持續朝一個方向累積。

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，初領失業金人數的上升，加上續領失業金人數的持續成長，正在轉化為勞動力市場的持續疲軟。報告顯示，11 月份的失業率有望從 10 月份的 3.9% 小幅上升，這表明 Fed 今年的升息計畫已經結束。