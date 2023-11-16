傳中國摩爾線程遭美制裁前 獲約人民幣10億元融資

路透周四 (16 日) 援引知情人士消息報導，中國晶片設計新創公司摩爾線程 (Moore Threads)在受到美國出口管制前不久同意進行融資，使其估值達到約人民幣 250 億元(合 34.49 億美元)。

美國今年 10 月將這家圖形處理器設計公司列入貿易黑名單，禁止其晶片由台積電 (2330-TW) 或其他使用美國設備的主要晶片製造商生產。該公司強烈反對華府將其列入「實體清單」(entity list)的舉動。

知情人士透露，在此之前的一個月，摩爾線程在所謂的「B + 輪」融資中籌集了大約人民幣 10 億元。

另一知情人士說，在該輪融資前，投資人對摩爾線程的估值為人民幣 240 億元，在注入新資本後，投資人對其估值約為人民幣 248 億元。該知情人士曾在 9 月份聽取融資進展簡報。

截稿前，摩爾線程沒有回應置評請求，路透無法確定該公司的估值此後如何受到美國限制措施的影響。

中國企業工商訊息查詢平台企查查 (Qichacha) 昨更新摩爾線程公司註冊資料後顯示，該公司在增加註冊資本的同時，還增加了新的股東，包括一家名為 Houxue Qingxin 的基金和風險投資公司 Chenan Zhizhi。

據了解，摩爾線程成立於 2020 年，團隊成員主要來自輝達 (NVDA-US) 和超微(AMD-US)。外界普遍認為，這是中國為開發能夠與占據市場主導地位的輝達競品而做出的最傑出努力之一。

另外，該公司還獲中國國有通訊公司中國移動 (China Mobile) 投資部門支持的一檔基金的投資，以及知名風投公司紅杉資本中國基金和紀源資本 (GGV) 以及 TikTok 的母公司字節跳動 (ByteDance) 的早期投資。

