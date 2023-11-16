〈財報〉聯想集團上季營收再下滑逾一成 但看好未來展望

中國個人電腦 (PC) 製造商聯想集團 (0992-HK) 周四 (16 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，受惠 PC 市場復甦，該季淨利降幅小於華爾街分析師預期，不過仍是連續第四季下滑，另外營收也是連續第五季下滑，年減逾一成，但符合分析師預期。

展望未來，聯想集團執行長楊元慶表示，中國市場需求狀況會好轉，將本季 (第四季)PC 業務營收目標設定在成長。他說自去年初以來，包括智慧手機等行動設備在內的智慧設備集團部門(IDG) 每季營收都在下滑，但對人工智慧 (AI) 的需求將推動明年的下一輪成長。

有市場分析指出，聯想、惠普 (HPQ-US)、戴爾科技(DELL-US) 正努力應對新冠疫情後的產業低迷，這是由全球快速通膨和經濟不確定性造成。

不過調研公司國際數據公司 (IDC) 稱，這種螺旋式下降趨勢在今年第三季有所放緩，另外儘管惠普縮小與聯想之間的差距，但出貨量下降 5% 的聯想仍保持在第一的位置。另一家研究機構 Canalys 也表示最近幾季 PC 出貨下滑速度減緩。

財報顯示，聯想集團第二季 (截至 9/30) 營收年減 16% 至 144 億美元，符合華爾街分析師預期，不過連續第五季下滑、淨利年減 54% 至 2.492 億美元，為連續第四季下滑，但仍優於分析師預估的 2.249 億美元。

聯想集團周四港股收跌 2.66% 至每股 9.52 港元。該公司受中國對 AI 培訓伺服器和資料中心建設需求的預期推動，今年迄今股價漲近 50%。

楊元慶：美國晶片禁令不影響業務

值得注意的是，美國擴大對中國的晶片出口限制，此舉可能阻礙 AI 發展進而影響聯想集團的伺服器業務。聯想向超微 (AMD-US)、輝達(NVDA-US) 等美國晶片供應商購買先進晶片用於其消費者與企業產品。

對此，楊元慶表示公司仍在評估這些新限制的影響，他指出限制僅限高階 GPU(圖形處理器)，特別是用於 AI 訓練的 GPU。不過並非所有晶片都會受限，公司在遊戲 PC、工作站和高效運算方面與輝達有著非常廣泛和全面的合作，這些業務一定不會受到影響。

他還說，聯想是一家擁有多元化業務的全球性公司，公司的營收在不同地區之間是平衡的，擁有非常強大、全球化且有彈性的供應鏈和製造足跡，相信公司能應對這種局面並繼續支持客戶需求。

高盛分析師 Verena zheng 和 Allen Chang 預估，若美國的限制措施影響聯想在中國的伺服器部門，則該公司在 2024 年至 2026 年會計年度的淨利可能下滑 5%。不過基礎設施解決方案部門集團在上一會計年度的銷售額占比不到 15%，PC 和智慧手機等消費電子產品更有利可圖。