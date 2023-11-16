〈美股早盤〉思科、沃爾瑪財報拖累股價下挫 主要指數漲跌互現

美股主要指數周四 (16 日) 漲跌互現，主因是受到電腦網路設備商思科 (CSCO-US) 財報不佳、零售業巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 展望黯淡影響，而圍繞利率觸頂的樂觀情緒減弱。思科早盤股價挫逾 11%、沃爾瑪跌近 7%。
截稿前，道瓊工業指數跌 0.02%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。
美國上周初領失業金人數攀升，進一步顯示就業市場降溫，有望讓聯準會 (Fed) 結束目前升息周期。根據美國勞工部周四公布數據，上周初領失業金人數升至 23.1 萬人，高於市場預期的 22 萬人，也超過修正後前值 21.8 萬人。
值得注意的是，上周續領失業金人數飆升至 186.5 萬人，遠超市場預期的 184.7 萬人，也高於修正後前值 183.3 萬人，創下近兩年來新高，凸顯失業者在尋找新工作面臨的挑戰越來越大。
分析指出，儘管強勁的就業市場在今年一直支撐美國經濟成長，但許多經濟學家預估，在借貸成本上升的重壓下，勞動力市場將開始失去動力。
美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 認為，美國通膨放緩速度比自己預期快的原因是「暫時性因素」。他指出，考慮到經濟一直以來的強勁態勢，通膨放緩令人意外，這在一定程度上與把通膨從瓶頸推高的暫時性因素有關，現在這些因素正在均值回歸並推動通膨回落。
另一方面，黯淡的經濟前景和誘人的現金回報讓投資人今年逃離美股，儘管股市表現搶眼。高盛認為，這種謹慎情緒會持續到明年。
該行首席美股策略師 David Kostin 認為，預料股票將獲得正報酬率，但 5% 的無風險現金回報仍是一個有競爭力的選擇。在目前的利率環境下，3 個月國庫券殖利率為 5.5%，與標普 500 指數的回報率相似。
巴克萊策略師表示，隨著全球經濟「軟著陸」，全球股市的表現將在明年年超過債市，成為最新一個對資產類別持樂觀態度的人。該行策略師增持全球股票而非債券，預估明年美國和歐洲能達到「中位數至高個位數回報」。
截至台北時間周四（16 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 6.17 點或 0.02%，暫報 34,997.38 點
- 那斯達克綜合指數下跌 16.61 點或 0.12%，暫報 14,087.22 點
- 標普 500 指數上漲 3.23 點或 0.07%，暫報 4,506.11 點
- 費半上漲 6.40 點或 0.17%，暫報 3,718.49 點
- 台積電 ADR 下跌 0.32% 至每股 98.48 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.469%
- 紐約輕原油下跌 3.03% 至每桶 74.34 美元
- 布蘭特原油下跌 2.85% 至每桶 78.87 美元
- 黃金上漲 0.65% 至每盎司 1,987.10 美元
- 美元指數跌至 104.210
焦點個股：
阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 8.16%，至每股 79.97 美元
據美國證券交易委員會 (SEC) 公布的 144 文件，馬雲家族信託 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 擬於 11 月 21 日分別減持 500 萬股股阿裡巴巴創始人股份，共涉及股票市值 8.707 億美元。
思科 (CSCO-US) 早盤下跌 11.43%，至每股 47.19 美元
思科上季營收報 146.7 億美元，年增 8%，符合市場預期的 146.3 億美元。該公司預估第二季營收介在 126 億至 128 億美元，低於預期的 142 億美元；調整後每股獲利介在 0.82-0.84 美元，亦低於預期的 0.99 美元。此外還將全年營收指引從 570 億至 582 億美元下調至 538 億至 550 億美元，不及市場預期的 578.4 億美元。
微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.10%，至每股 373.75 美元
在微軟人工智慧 (AI) 部門取得重大進展後，華爾街投行 Wedbush 上調了該公司的股票目標價，並將其列為明年首選股。Wedbush 資深分析師 Dan Ives 在社群平台 X(前推特)上稱，該公司將微軟的目標股價從每股 400 美元上調至 425 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 23.1 萬人，預期 22 萬人，修正後前值 21.8 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 186.5 萬人，預期 184.7 萬人，修正後前值 183.3 萬人
- 美國 11 月費城聯準銀行製造業指數報 - 5.9，預期 - 9.0，前值 - 9.0
- 美國 10 月出口物價指數月增率報 - 1.1%，預期 - 0.5%，修正後前值報 0.5%
- 美國 10 月進口物價指數月增率報 - 0.8%，預期 - 0.35%，修正後前值報 0.4%
華爾街分析：
摩根士丹利經濟學家對美元在明年的前景進行了評估之後表示，預估美元的強勢還將持續一段時間。經濟學家指出，美國經濟成長雖然放緩，但預料在明年上半年將優於普遍預期，並保持在接近潛在增長率的水準。
另外，由於美元在持續低成長的全球經濟中具有相當強的防禦性特徵，再加上央行的緊縮政策和地緣政治風險帶來的經濟下行風險，美元可能會繼續跑贏全球其他貨幣。該行經濟學家指出，美元不僅提供流動性和避險地位，還提供高收益，這當然使其頗具吸引力。