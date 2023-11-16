〈美股早盤〉思科、沃爾瑪財報拖累股價下挫 主要指數漲跌互現

美股主要指數周四 (16 日) 漲跌互現，主因是受到電腦網路設備商思科 (CSCO-US) 財報不佳、零售業巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 展望黯淡影響，而圍繞利率觸頂的樂觀情緒減弱。思科早盤股價挫逾 11%、沃爾瑪跌近 7%。

截稿前，道瓊工業指數跌 0.02%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國上周初領失業金人數攀升，進一步顯示就業市場降溫，有望讓聯準會 (Fed) 結束目前升息周期。根據美國勞工部周四公布數據，上周初領失業金人數升至 23.1 萬人，高於市場預期的 22 萬人，也超過修正後前值 21.8 萬人。

值得注意的是，上周續領失業金人數飆升至 186.5 萬人，遠超市場預期的 184.7 萬人，也高於修正後前值 183.3 萬人，創下近兩年來新高，凸顯失業者在尋找新工作面臨的挑戰越來越大。

分析指出，儘管強勁的就業市場在今年一直支撐美國經濟成長，但許多經濟學家預估，在借貸成本上升的重壓下，勞動力市場將開始失去動力。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 認為，美國通膨放緩速度比自己預期快的原因是「暫時性因素」。他指出，考慮到經濟一直以來的強勁態勢，通膨放緩令人意外，這在一定程度上與把通膨從瓶頸推高的暫時性因素有關，現在這些因素正在均值回歸並推動通膨回落。

另一方面，黯淡的經濟前景和誘人的現金回報讓投資人今年逃離美股，儘管股市表現搶眼。高盛認為，這種謹慎情緒會持續到明年。

該行首席美股策略師 David Kostin 認為，預料股票將獲得正報酬率，但 5% 的無風險現金回報仍是一個有競爭力的選擇。在目前的利率環境下，3 個月國庫券殖利率為 5.5%，與標普 500 指數的回報率相似。

巴克萊策略師表示，隨著全球經濟「軟著陸」，全球股市的表現將在明年年超過債市，成為最新一個對資產類別持樂觀態度的人。該行策略師增持全球股票而非債券，預估明年美國和歐洲能達到「中位數至高個位數回報」。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 8.16%，至每股 79.97 美元

據美國證券交易委員會 (SEC) 公布的 144 文件，馬雲家族信託 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 擬於 11 月 21 日分別減持 500 萬股股阿裡巴巴創始人股份，共涉及股票市值 8.707 億美元。

思科 (CSCO-US) 早盤下跌 11.43%，至每股 47.19 美元

思科上季營收報 146.7 億美元，年增 8%，符合市場預期的 146.3 億美元。該公司預估第二季營收介在 126 億至 128 億美元，低於預期的 142 億美元；調整後每股獲利介在 0.82-0.84 美元，亦低於預期的 0.99 美元。此外還將全年營收指引從 570 億至 582 億美元下調至 538 億至 550 億美元，不及市場預期的 578.4 億美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.10%，至每股 373.75 美元

在微軟人工智慧 (AI) 部門取得重大進展後，華爾街投行 Wedbush 上調了該公司的股票目標價，並將其列為明年首選股。Wedbush 資深分析師 Dan Ives 在社群平台 X(前推特)上稱，該公司將微軟的目標股價從每股 400 美元上調至 425 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.1 萬人，預期 22 萬人，修正後前值 21.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 186.5 萬人，預期 184.7 萬人，修正後前值 183.3 萬人

美國 11 月費城聯準銀行製造業指數報 - 5.9，預期 - 9.0，前值 - 9.0

美國 10 月出口物價指數月增率報 - 1.1%，預期 - 0.5%，修正後前值報 0.5%

美國 10 月進口物價指數月增率報 - 0.8%，預期 - 0.35%，修正後前值報 0.4%

華爾街分析：

摩根士丹利經濟學家對美元在明年的前景進行了評估之後表示，預估美元的強勢還將持續一段時間。經濟學家指出，美國經濟成長雖然放緩，但預料在明年上半年將優於普遍預期，並保持在接近潛在增長率的水準。

另外，由於美元在持續低成長的全球經濟中具有相當強的防禦性特徵，再加上央行的緊縮政策和地緣政治風險帶來的經濟下行風險，美元可能會繼續跑贏全球其他貨幣。該行經濟學家指出，美元不僅提供流動性和避險地位，還提供高收益，這當然使其頗具吸引力。