OpenAI打造新團隊 要把ChatGPT帶進課堂

根據路透周四 (16 日) 報導，OpenAI 營運長萊特凱普 (Brad Lightcap) 曾透露，公司的生成式人工智慧 (AI) 產品最初引發外界對學生家庭作業普遍作弊行為的擔憂，不過目前在探索如何將其廣受歡迎的聊天機器人 ChatGPT 帶進課堂上。

萊特凱普在舊金山的一次會議上表示，OpenAI 將組建一個團隊，探索這項技術在教育領域的應用。這項技術可能會顛覆一些行業，引發新的立法，並成為一種流行的學習工具。

他上周在歐洲工商管理學院 (INSEAD) 的一場會議上說：「大多數教師都在努力尋找將聊天語言融入課程和教學方式的方法。我們 OpenAI 正試圖幫助他們思考這個問題，可能會在明年成立一個專門的團隊來做這件事。」

路透報導指出，OpenAI 已經與可汗學院 (Khan Academy) 等教育集團建立了合作夥伴關係，以創建一個 AI 導師並與 Schmidt Futures 合作，向服務不足社區的教育集團提供資助。

值得注意的是，教育市場的餅並不小。根據調研機構 HolonIQ 估算，到 2030 年全球教育和培訓支出將達到 10 兆美元。

據了解，OpenAI 的新團隊將是該公司將其已完成的技術融入課堂工作的延伸。一位發言人在一份電子郵件聲明中寫道：「我們認為 AI 是一種有影響力的工具，可以幫助學習和教育，目前正在與美國各地的教育工作者合作，告知他們 ChatGPT 的能力以及我們正在進行的改善工作。」

信中提到：「這是一次重要的對話，這樣他們就能認知 AI 的潛在好處和濫用，從而瞭解如何將其應用到課堂上。」

各國立法監管 AI

微軟 (MSFT-US) 數十億美元的支持下，OpenAI 去年 11 月發布 ChatGPT 聊天機器人，掀起了生成式 AI 熱潮。經過大量數據的訓練，生成式 AI 可以創造出類人文本，例如幫助用戶撰寫學期論文、完成科學作業，甚至寫完整部小說。

不過這也引起各國監管機構的矚目，其中歐盟修訂人工智慧法案 (AI Act)，而美國啟動 AI 監管工作。

兒童隱私問題隱憂

另外，這款軟體在美國學年中期推出，也讓老師們措手不及，因為教師意識到它可能被用作作弊和抄襲的工具，隨後引發了強烈反對和學校禁令。

反對方認為，如果在學校推廣使用聊天機器人，可能會陷入兒童隱私問題的泥潭。在許多國家，不同的網路隱私法適用兒童。雖然用戶必須年滿 13 歲才能使用 ChatGPT，如果用戶年齡在 13 歲至 18 歲之間，則必須得到父母的許可，但大多數國家都沒有年齡驗證。