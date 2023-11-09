Fed今年投票委員：支持按兵不動 不認為短期內會降息

費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周三 (8 日) 表示，聯準會 (Fed) 最近按兵不動的決策是正確的，並重申現在是 Fed 在決定下一步行動之前的評估時間。

身為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員的哈克，是率先拋出暫停升息的 Fed 官員之一。他表示，保持在當前政策水準，能讓 Fed 未來做出更謹慎和有依據的決策，至於是哪種決策，則要看經濟數據而定。

自 Fed 上周決議連續第二次暫停升息以來，這是哈克首次公開發言。官員雖然保留進一步升息的選向，但鑒於通膨壓力減弱，許多投資人認為 Fed 已經完成升息，甚至揣測明年可能降息。

哈克強調，市場千萬不要揣測過頭，強調「降息不是短期內可能發生的事」，還說他認為「高利率必須維持更長一段時間」，以完成打擊通膨的任務。

展望前景，哈克看法相對樂觀，認為經濟成長雖然會降溫，但不至於陷入衰退。他相信明年通膨率會降到 3%，並在之後回到 Fed 希望的 2% 水準。失業率方面，他預估明年失業率將從 10 月的 3.9% 上升到 4.5%，但之後會再回到 4%。

Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 同日也發表演說，但並未對經濟或政策前景發表評論，而是表示，目前的高度不確定性，代表推動激進政策、而非漸進政策是合理的。

他引用鮑爾 2018 年演說指出，在一些情況下，包括存在金融危機風險、或通膨預期有失控的風險時，做得不夠的代價遠大於多做一些。