明年可望啟動降息循環 聚焦六大成長主軸

美國聯準會 (Fed) 升息將告終，明年有望啟動降息循環，可能落在下半年後，保德信指出，不論是股票、債券、REITs 資產都將進入新格局，包括股票資產回歸基本面，由 AI 驅動的產業變革持續發酵。保德信認為，全球消費、自動化、創新生技醫療、電動車、科技應用、金融科技將躍升為未來關鍵成長的六大主軸。

保德信今 (9) 日舉行全球投資高峰論壇，針對明 (2024) 年較高利率時代的股票投資，PGIM Jennison 客戶投資組合經理 Douglas Richardson 認為，隨著景氣逆風因子消退，通膨走緩趨勢明確，市場認為聯準會再升息的機率不高，且近兩年市場已經適應高利率環境，預期大規模修正走勢應已過去，看好全球經濟深具韌性，明年整體股市將朝正向發展。

Douglas Richardson 指出，根據過往經驗，每當利率見頂之後，投資市場將聚焦股市基本面，且股市估值也將趨於平衡，具有獲利成長驅動力的企業，有望成為明年股市投資的吸金焦點。

統計顯示，目前成長股相對於價值股的本益比倍數僅 1.3 倍，仍不到均值的 1.5 倍，另外從獲利成長面分析，明年成長股獲利還有續揚 15.8% 的強勁空間，相較價值股的 9.8% 明顯勝出，顯見股市明年度的基本面展望看升，有利於股價表現。

債券方面，保德信則認為，受惠通膨放緩，主要央行在明年有望適度放鬆貨幣政策，進而帶動債券資產的收益率趨穩，並長期維持在當前水平。

PGIM Fixed Income 投資組合策略師 Gabriel Doz 表示，現今市場預料高利率環境將維持一段時間，搭配貨幣政策放鬆與企業強勁的基本面，能讓債券收益率趨穩並長期維持在目前水準。

Gabriel Doz 進一步指出，根據資料統計，債市的多頭往往來自於債券收益本身，就目前的殖利率水準來看，美元投資等級債的殖利率達 6%，非投資等級債的殖利率近 9%，皆來到超過 10 年的高點，他認為，這樣的高殖利率水準有望帶來潛在報酬契機，也讓固定收益的長期預期回報來到具有高度吸引力的位置。

至於 REITs 經過近兩年的大幅修正後，保德信指出，目前投資價值浮現，根據歷史數據，每當緊縮周期過後，REITs 往往能展現跑贏美股的超前表現。

PGIM 不動產團隊表示，明年的 REITs 投資有兩大主題特別值得留意，首先是生成式 AI 帶動結構性趨勢，大幅提高了資料中心需求面，在 AI 趨勢浪潮下，此需求面將有增無減，且由於資料中心的租戶往往擁有良好財務體質，看好全球主要資料中心的租賃活動節節攀升，有助帶動相關 REITs 投資蓬勃表現。