卡片交易統計 美國10月消費者支出下跌

根據《CNBC》與全國零售聯合會 (NRF) 合辦的零售監測報告，消費者在假日季前暫停支出，不包括汽車和汽油的 10 月零售額下降 0.08%，不包括餐廳的核心零售額下降 0.03% 。

兩家機構最新的 Retail Monitor 周一 (13 日) 發表，根據知名的消費者購買洞察公司 Affinity Solutions 數據。這些數據來自 Affinity 收集和匿名處理的每年超過 90 億筆信用卡和金融卡交易，銷售額超過 5000 億美元。 這些卡片由 1400 多家金融機構發行。

這些數據與人口普查局的零售銷售報告不同，因為它是消費者實際購買的結果，而人口普查則依賴調查數據。隨著更多調查數據的出現，政府數據經常被修改。Retail Monitor 未進行修訂，因為它是根據當月實際交易計算得出。然而，它使用與人口普查相同的程序進行季節性調整。

NRF 總裁兼執行長謝伊 (Matthew Shay) 表示，「Retail Monitor 將使零售銷售的追蹤和衡量方式現代化，而 Affinity Solutions 關於消費者消費方式、消費內容和地點的龐大數據集，將確定關鍵人口統計數據和通路在整個產業和特定零售領域的表現。」

10 月數據顯示消費者支出正在降溫，與華爾街的預測一致。整體零售額和核心零售額年增 2.6%。

10 月數據顯示加油站銷售、電子和電器以及家具和家居商店的銷售疲軟。體育用品、專業商店和非商店零售或網路銷售以及健康和個人護理領域表現強勁。

經濟學家對以私部門數據來衡量經濟，在疫情之前溫和，但在疫情爆發期間加速。這也是由於缺乏政府數據，部分機構無法收集資訊，而其他機構則發現回覆率有限。此外，經濟學家也可查閱政府不易取得的數據，像是地鐵乘客數據或「無卡」的消費者支出數據，以衡量美國人是否繼續避免親自購物。

雖然疫情已經過去，但對實際、高頻和私營部門數據的關注仍在繼續擴大。

Affinity Solutions 執行長兼創辦人席爾佛 (Jonathan Silver) 表示：「Retail Monitor 預示著零售智慧的新時代，數據不僅是一種資源，也是了解現代消費者並與他們互動的路線圖。」Affinity 也華爾街領先的數據提供者。