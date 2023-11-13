新壽一甲子喜迎第2000萬張保單 感謝祭與保戶歡慶同樂

今年是新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽 60 週年，累積承保的第 2000 萬張保單也將在近期誕生，為感謝新舊保戶一路以來的支持，讓新壽能在特別的一年達成此重要里程碑，特推出「兩千萬保單突破感謝祭」歡慶活動。即日起至 11 月 30 日止，民眾以要、被保人身分投保新光人壽壽險新契約，就有機會抽中最新 iPhone 15 手機，第 2000 萬張保單的幸運保戶，新壽將致贈特別打造的紀念禮，與保戶歡慶同樂，此外，新壽 60 週年動員全台業務走訪各鄉鎮，透過主動拜訪，協助保戶檢視保單缺口，建構完整保障。

保單健診是保險服務最重要的第一步，新壽業務員帶著最新「智能保單健診系統」，協助保戶整合所持有的各家壽險公司保單，業務員只要將客戶在各家保險公司的保單拍照掃瞄，運用 AI 分析技術，就能彙整目前所有保單的保障內容，短短幾分鐘即可完成保單健診，協助業務員更精準盤點保戶的保障缺口，提升服務效能。即日起至 12 月 31 日止，未持有新光人壽有效保單的民眾，只要體驗「智能保單健診系統」，就有機會獲得每月抽出的迎新好禮，中獎幸運兒可從 Apple Watch、B&O 無線降噪耳機、OSIM 足部按摩機中任選一款獎品，歡迎民眾踴躍參與。

在關懷服務上，為保障高齡者免於被金融剝削，新壽領先同業推出「家族聯絡網」，開放年滿 65 歲具行為能力的要保人，可以親臨客戶服務櫃台申請指定一名家庭成員擔任家族聯絡人。家族聯絡人經申請人指定授權後，可以協助申請人掌握及管理保單狀況，包含查詢保單內容、補發繳費證明等，而當發生重大災害而申請人失聯，或特定通知無法寄達申請人時，保險公司亦可透過本服務，轉而通知或連繫家族聯絡人，以落實公平待客，守護高齡者經濟安全。

新光人壽在台深耕 60 年，秉持「新光一甲子，守護一輩子」的承諾，不斷創新開發滿足社會大眾人生各階段的保險商品及服務，培養專業保險顧問，扮演風險分散的推手，未來也將持續推廣保險保障功能，守護全台民眾與家庭，建構社會安全網，達成「有光在，實現每個期待」的願景。