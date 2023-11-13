清大攜手輝達成立聯合創新中心 發展AI教育及技術

國立清華大學今 (13) 日與繪圖晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 簽約，宣布合作成立「清華與 NVIDIA 聯合創新中心」，投入 AI 人工智慧技術發展，全面推動 AI 教育與研究創新，尤其清華大學近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準 NVIDIA 在 AI 醫療的領先地位，也期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。

清華大學校長高為元表示，清華與 NVIDIA 的合作將是絕配，NVIDIA 是全球 AI 領域的龍頭，而清華則非常重視 AI 技術研發與教育，且是國內第一所對 AI 應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對 AI 發展抱持多元開放的態度，也期待跟 NVIDIA 的合作，能讓 AI 全面應用在每人每天的生活和工作中。

NVIDIA 全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，清華是台灣的領導大學，對培養學界及業界人才做出很大貢獻；NVIDIA 則是 AI 運算平台的領導公司，最近尤其關注生成式 AI 發展。這次清華與 NVIDIA 的合作是「強強聯手」，對產官學界一定會產生深遠的影響。

邱麗孟表示，清華與 NVIDIA 的合作在學術方面，將包括前瞻研究、基礎研究、應用研究；在人才培育方面，希望不只資工學生要學 AI，各領域都要認識及善用 AI；在新創及產業育成方面，聯合創新中心也將扮演重要角色。

清華大學研發長邱博文表示，清華與 NVIDIA 是多年的產學合作夥伴，校內許多教授都與 NVIDIA 發展長期研究合作。如清華智慧生醫博士學位學程主任楊立威近年投入藥物開發並成立新創公司，就加入了 NVIDIA 的新創計畫，聯手將 AI 計算運用在乳癌和胰臟癌的藥物開發上。

NVIDIA 台灣區業務總監蕭怡祺是清華科管所第二屆校友。他表示，NVIDIA 過去就在機器人領域與清華教授有很好的合作，期許未來與清華發展更多跨域合作。

清華與 NVIDIA 聯合研發中心主任李濬屹指出，清華與 NVIDIA 的合作將包括四大核心：研發先進人工智慧技術、開發前瞻 AI 應用、人才的培育與認證、及促進新創公司發展，共同為台灣的 AI 教育與產業創新注入新動力。

李濬屹表示，AI 已經成為各領域研究者都需要善用的工具，清華與 NVIDIA 將合作推動深度學習大使認證計畫 (Deep Learning Institute Ambassador Program)，提升師生在人工智慧領域的實踐能力與創新思維。NVIDIA 也表示將支持清華師生成立的新創公司加入該公司的新創計畫，提供技術支援及發展協助。

NVIDIA 也長期贊助及技術支援清華師生參與國際競賽。清華資工系教授周志遠就在 NVIDIA 的贊助支持下，多次帶領學生參加國際超級電腦競賽，奪得全球總冠軍。周志遠表示，NVIDIA 近年大幅增強 GPU 的運算能力及提升軟硬體技術，是幫助他們在國際大賽奪冠的關鍵之一。

清華大學表示，聯合創新中心將由與 NVIDIA 合作近十年的清華資工系教授李濬屹出任主任、電機系教授李祈均擔任副主任，在教學、研究及創業等面向展開更多元嶄新的合作。