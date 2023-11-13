晶華前三季賺贏去年全年 EPS 7.84元

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，稅後純益 2.94 億元，年增 11.52%，每股純益 (EPS)2.31 元，董事會決議第三季盈餘暫不分配；而前三季晶華稅後純益 9.99 億元，年增 65.68%，EPS 7.84 元，已賺贏去年全年，晶華表示，持續看旺第四季，旗下最新的據點北投晶泉丰旅已進入營運籌備期，預計明年第三季開幕。

晶華說明，受惠於國際觀光商旅回歸、國內暑期餐飲和親子旅遊市場熱絡，以及中秋禮盒業績挹注等利多因素，第三季合併營收 16.3 億元，季增 1.94%，年增 10.66%，稅後純益 2.94 億元，年增 11.52%， EPS 為 2.31 元。

而晶華前三季合併營收 49.68 億元，年增 26.22%，若與 2019 年同期仍有成長 2.81%，若排除達美樂和 Regent 營收，更增加 17.76%。

展望後市，晶華指出，第四季正值餐飲旅宿業的傳統旺季，集團旗下各酒店 12 月的平均住房率已達 85%，樂觀看隨著時間接近，將達到超過 90% 水準。

晶華仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，北投晶泉丰旅預計在明年第三季開幕，持續建構新的成長引擎。