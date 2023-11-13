【籌碼週報】消費性電子將復甦？法人買超相關概念股！投信上周買超7檔個股排行一次看

手機族群旺、摺疊機軸承動能持續，法人持續關注相關族群及手機晶片龍頭。

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.11.6-11.10)

上週投信積極買超統計有 7 檔，5 檔為電子股、2 檔傳產股。

雲品、宏捷科為連兩周買超標的。上週買超族群持續延續手機相關供應鏈族群，富世達與新日興均摺疊機軸承，包含上上週的兆利都是，而富世達剛掛牌就受到投信資金青睞，新股的延續性可持續關注。

另外宏捷科 (手機 PA)，永豐投顧預估手機需求將延續至 1Q24，建議投資人可留意手機相關族群，特別是手機晶片龍頭股聯發科。

優群與茂達則是少數 PC 相關供應鏈之連接器與 Power IC，兩者主要是受惠 DDR5 滲透率提升之需求。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，晶碩於 10/2 即有挑選出來，累計最高價差達 6.8%；新日興於 10/17 首次挑出，且投信後續仍有數日買超，波段價差達 26%，表現非常優異，由於手機軸承具備族群性，可持續留意相關個股。(本文來源：手機供應鏈買超延續，法人估將延續至 24 年第一季，該關注的族群有哪些？)

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱 " 法人籌碼跟著走 "。



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二、 最新價差一次看

15 日結算，177 檔最高 73%！

上季指數自 7/31 來到高點後由 AI 領跌，在 9/22 來到低點。

而第三季投信動作也隨大盤狀態而有所調整，季末指數創波段新低，各投信的動作分岐，尤其越接近季底，作帳、結帳和佈局下一季 portfolio 的動作更大。

法人籌碼跟著走在本季趨勢中，5 日、10 日、15 日價差皆優於大盤本季表現，由此可見追蹤投信行為是具參考價值的投資！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

給喜愛追蹤籌碼的您 法人籌碼跟著走 利用投信買超日數、持股增幅當作追蹤法人動向指標，趕緊到專欄看看法人每日進出標的吧！



本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險