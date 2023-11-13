〈觀察〉SOGO周慶強碰電商雙11 提多個創新思維突圍

遠東 SOGO 百貨台北店 36 周年慶如火如荼開打中，儘管周慶首個周末強碰雙 11 電商購物節，同時還有百貨同業周慶的競爭，SOGO 台北店消費動能仍相當熱絡，無論是主力業種化妝品、抗通膨話題業種超市，或休閒、運動和餐飲等，觀察主要優勢在於，SOGO 長期在地經營擁有廣大死忠顧客群，但 SOGO 也不斷與時俱進，不斷改裝各店的消費空間，有效導入新客。

在電商持續滲透零售市場之際，遠東 SOGO 百貨台北店 36 周年慶首日業績創下超過 13 億元高水準，並吸引超過千名消費者排隊，幾乎不受影響，觀察其中有不少眉角。

SOGO 在地經營 36 年，擁有東區周邊龐大且含金量高的主顧客群，今年周年慶強打「回娘家消費」，有效穩住廣大的女性主顧客。

但同時，SOGO 也不斷調整創新，趕在周年慶前完成改裝新面貌，包括忠孝館外牆、3/4F 樓煥新，以及復興館室外廣場休憩區、天母 1F 化妝品區、2F 女鞋女裝、4/5F 運動休閒、新竹店 1F 精品香氛區、4F 戶外用品旗艦區等。

SOGO 強調，要提供寬敞明亮空間和購物的尊寵感，與電商完全做出競爭門檻，發現今年有不少網購族回歸實體百貨。

另一方面，隨著國人出國旅遊暢旺，消費力恐因而分散，SOGO 也正面迎戰，今年忠孝館獨家喊出「彩妝保養享匯差，比出國買更便宜」，強調全台獨賣、市場最優惠彩妝保養組合，有效殺出一條血路。

除了強化產品面，SOGO 不斷以專櫃人員深耕經營主顧客，並針對不同客層提出 Club 概念，以提升黏著度，包括有 Beauty Club、Fresh Club、ThanQ Club、Sports Club、Wedding Clu 等七大 Club，提供有會員獨享消費禮，帶動周慶期間各 Club 消費禮兌換量最高年增超過 1 倍，目前 BEAUTY CLUB 超過 14 萬人。

SOGO 台北店並規劃有貼心服務，包括免費配送、免費臨時寄物和協助提重物服務，讓消費者買再多都不擔心提不回家。

值得一提的購物貼心服務還有，考量到上班族無法在白天即時參與周年慶，特別規劃晚安促銷企劃，忠孝館化妝品限定販售晚安發燒買一送一優惠組。

今年遠東 SOGO 來店禮特別找來高度受消費者喜愛的 LINE FRIENDS 熊大、兔兔、莎莉、熊美，四大明星，規劃有可愛保溫杯、摺疊桌、旅行袋、餐盤碟組，以及冬季必備厚毛毯等超實用的生活用品，吸引粉絲們一波兌換蒐藏熱潮。