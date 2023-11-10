AI讓PC產業轉型 從單打獨鬥變成雲端接入點

雖然科技產業大部分關注焦點已轉向智慧手機和雲端計算，但多年來，筆記型電腦和桌上型電腦一直是產業主力。新冠疫情爆發後人們都待在家裡的那段時間裡，全球個人電腦銷量飆升近 25%。

後來辦公室重新開放，電腦升級周期戛然而止。2022 年個人電腦銷量再次出現下滑。這次戴爾 (DELL-US）、惠普 (HPQ-US) 和聯想 (LNVGY-US) 等製造商採用一種不一樣的方式來提高銷量：全力押注人工智慧 (AI)。

戴爾副董事長克拉克 (Jeff Clarke) 說：「AI 殺手級應用會讓你再次愛上你的電腦。」

從工作原理來說，AI 需要大型且性能強大的電腦，由難以獲取的的圖形處理器 (GPU) 驅動；這些 GPU 主要由輝達 (NVDA-US) 提供，所有計算，包括大型語言模型 (LLM) 的創建以及對這些模型的持續使用，都在雲端完成。

與此同時，筆記型電腦、桌上型電腦、甚至手機已成為雲端接入點，ChatGPT 等 AI 服務在雲端發揮著它們的計算魔力。

甚至在 AI 出現之前，消費者和商用筆記型電腦基本上就已經成為亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌、Meta Platforms (META-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等線上平台的啞口端 (dumb terminals)。文檔、郵件、照片和音樂都被放置在雲端。

Sun Microsystems 電腦科學家蓋奇 (John Gage) 40 年前就曾預言：「網路才是電腦。」



個人電腦製造商正在尋求改變這種範式，AI 個人電腦已準備就緒，首批機型將在未來幾個月內推出，生產微處理器的公司也在摩拳擦掌。無論是否連接到網路，都能讓使用者在他們的個人電腦上操作生成式 AI 應用程式，是所有人的共同目標。

戴爾客戶解決方案集團 (Client Solutions Group) 總裁伯德 (Sam Burd) 說：「我們認為這是一個好機會，可以讓個人電腦成為使用者執行任務時的超級伴侶，它們將成為更好、更高效的設備，無論是對企業還是對家庭而言皆是如此。」