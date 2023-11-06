投資人考量利率前景 美債殖利率走升

美國公債殖利率周一 (6 日) 走高，投資人在上周五 (3 日) 就業報告公布後評估利率前景，而本周經濟數據將較為清淡。

美東時間上午 6:03，10 年期公債殖利率上漲 3.5 個基點至 4.593%。2 年期公債殖利率上漲 4 個基點至 4.872%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

美國公債殖利率回補了周五的部分損失，當時 10 年期和 2 年期公債殖利率分別下跌 9 個和 13 個基點。

與此同時，周五公布的 10 月非農就業數據低於預期，為 15 萬，低於《道瓊》先前預測的 17 萬。10 月數據也較 9 月的 29.7 萬大幅下降。

周五的就業報告也顯示，失業率從 10 月預測值 3.8% 小幅上升至 3.9%。

該數據向投資人證明勞動市場可能正在放鬆，引發人們對聯準會可能不會進一步升息的希望。在 2022 年 3 月開始的升息周期中，除了放鬆整體經濟和降低通膨之外，冷卻就業市場一直是央行的主要目標之一。

聯準會上周連續第二次維持利率不變，維持在 7 月以來同一水平，但保留進一步升息的選擇。

未來一周經濟數據較少，周一沒有關鍵數據。不過，預計幾位聯準會官員將發表講話，其中包括聯準會主席鮑爾的兩場講話，投資人希望這將為貨幣政策和經濟前景提供新的暗示。