〈紐約匯市〉鮑爾演說重燃升息預期 美元揚升 日元再觸一周低點

美元指數周四 (9 日) 上漲，美元兌日元再觸一周高點。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早表示，不確定當前利率是否高到足以結束與通膨的抗戰。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.32%，至 105.93。

鮑爾表示，他和其他官員都對通膨放緩的進展感到滿意，但不確定截至目前採取的緊縮政策，是否足以維持讓通膨回到目標的動能。鮑爾發表演說後，美股下跌，美債殖利率大幅上揚。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「我不認為鮑爾提出了新的看法，但市場認為他的言論稍微鷹派。我也認為美債標售後的利率市場仍然有些緊張，因此，提高收益率是阻力最小的路徑。」

美元在過去幾個月伴隨著美債殖利率走高，上周也隨著殖利率而大幅滑落，原因是鮑爾在上周政策會議結束後釋出鴿派訊號，周五 (3 日) 出爐的非農就業數據遜於預期，也強化投資人對 Fed 已完成升息的信心。

然而，部分 Fed 官員本周表達更鷹派的看法，強調若通膨不持續回落到接近 2% 的目標水準，仍會考慮進一步升息。

里奇蒙聯準銀行總裁 Thomas Barkin 周四表示，雖然在通膨方面取得實際進展，他仍不確定 Fed 是否需要繼續調高政策利率。

Serebriakov 說：「他們 (指 Fed 官員) 認為在通膨方面的工作尚未完成，對於是否應該升息，官員們之間還存在一些分歧。我認為基本情境是他們不會升息，他們希望保持耐心，評估升息如何影響經濟。」

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨市場目前預估 1 月升息的可能性為 25%，高於周四稍早的 19%，但仍低於一周前的 28%。

ForexLive 外匯分析師 Adam Button 認為：「市場轉而將經濟成長視為外匯市場的驅動因素，而非利差，且逐漸得出結論，即美國只有在 5% 的利率範圍內才會繼續實現成長。」

隨著日元持續貶至可能觸發當局干預的水準，市場持續關注日元走勢。美元兌日元升 0.3% 至 151.35 日元。對日本當局可能出手干預的擔憂情緒，也帶動歐元兌日元觸及 15 年高點，報 161.80 日元。

澳幣貶 0.5% 至 0.6368 美元，創一周新低。自澳洲央行周二 (7 日) 將利率調升至 12 年高點，但淡化進一步升息可能性以來，澳幣已連續四個交易日走貶。

加密貨幣方面，比特幣一度漲至 37,978 美元，為去年 5 月以來最高，截稿前漲逾 3% 至 36,551 美元。

截至台灣時間周五 (10 日) 約 6:00 價格: