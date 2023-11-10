比特幣交易價格「坐3望4」 機構投資人購買為關鍵推手

比特幣交易價格在周四 (9 日) 飆升，接近 3.8 萬美元水準，而市場重新出現看漲基調歸因於多種因素，包括機構投資人興趣復甦、越來越多比特幣被採用，以及有利的宏觀經濟環境。高盛指出，加密貨幣活動主要是受機構投資人購買影響。另有分析認為，這波漲勢可望助攻比特幣價格升破 4 萬美元水準，替幣圈注入新的樂觀情緒。

各種樂觀情緒推動比特幣交易價格走揚。(圖：ZeroHedge)

截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣交易價格在過去 24 小時內上漲 6.4%，報 37,476.83 美元。分析指出，這一價格走勢已抹去自 18 個月前 Terra 穩定幣危機以來的損失。

比特幣價格已收復 18 個月前 Terra 穩定幣危機以來的損失。(圖：ZeroHedge)

外媒報導指出，雖然預估比特幣現貨 ETF 預估要到明年才會問世，但今天可能意味著眾所期待已久的監管機構批准公告理論上會開始到來。

有分析師認為，從現在開始到明年 1 月 10 日，比特幣現貨 ETF 獲准的可能性為 90%。而且倘若監管機構的批准比預期更快，將進入一個窗口期，屆時可能會有針對一大批當前申請人預期獲准的交易。另有分析師認為，比特幣這次的交易比較像是現貨 ETF 隨時可能有獲准消息傳出。

不過也有分析師表示，即便比特幣現貨 ETF 獲准，從批准到正式推出的時間可能需要數周或數月。目前共有 12 家資產公司向美國證券交易委員會 (SEC) 申請比特幣現貨 ETF。

與此同時，推動比特幣交易價格上漲的另一原因可能是空頭正在推出倉位。數據顯示，在亞洲市場早盤的四小時內，有近 5,000 萬美元規模的清算，造成所謂「軋空」 (Short squeeze)。

值得注意的是，高盛的加密貨幣團隊指出，最初市場數據表明，市場活動在很大程度上是機構投資人推動的，主要有以下四個指標：

1. 上月約有 4.37 億美元的金額流入比特幣上場取引型金融商品 (Exchange-traded product)。在截至 10 月 27 地當周，基於比特幣的數位資產投資產品引領自 2022 年 7 月以來最大單周資金流入加密貨幣基金。而基於比特幣的基金占加密貨幣基金流入總額的 90%，共計 2.96 億美元。

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2. 近期顯著變化發生在芝商所 (CME)，比特幣期貨未平倉合約在 10 月 25 日達到 20,369 份歷史新高，比特幣期貨前 10 個月未平倉合約日中有 6 個發生在 10 月 20 日至 27 日之間。截至 10 月 30 日，CME 的未平倉合約總額達到 35.8 億美元。另外 CME3 個月期貨合約的日交易量也在 10 月 25 日達到 25,185 份的年初迄今高點。

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3. 比特幣期貨的未平倉量在 10 月 27 日達到 154 億美元的歷史新高。

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4. 與今年剩餘時間相比，區塊鏈活動依然低迷，每日活躍地址數量為 110 萬，相較於今年迄今平均的 95 萬，而且 DEX 到 CEX 的現貨交易量為 13%，今年 5 月時為 21%。

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與此同時，第二大加密貨幣以太幣價格也在飆升，自今年 7 月以來首次升破 2,000 美元水準。分析指出，原因是「流動性挖礦」(Yield farming) 開始再次出現。流動性挖礦意思是，只要用戶為平台提供流動性 (如在平台交易、放款、借款)，就能獲得該平台發的代幣作為獎勵。

以太幣價格自今年 7 月以來首次升破 2,000 美元水準。(圖：ZeroHedge)

截稿前，以太幣在 24 小時內上漲 7.4%，報 2,028.49 美元；其他規模較小的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣分別上漲 1.1% 與 3%。