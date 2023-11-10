Fisker與五家汽車製造商討論合作 力拚擴大產能

美國電動車新創公司 Fisker 執行長菲斯克 (Henrik Fisker) 周四 (9 日) 表示，公司正與五家「傳統汽車製造商」就合作事宜進行談判，並希望在未來幾個月內選擇一家合作夥伴，以確保其電動車的額外產能。

菲斯克受訪時說：「我們有兩輛車差不多準備好了。我們可以將它們快速推向市場——我們只需要產能。」

他先前在 5 月時曾向媒體透露，自己正與供應商和科技公司等各方面探索合作夥伴關係，以擴大生產規模。

據了解，Fisker 目前在市場上只有銷售一款名為 Ocean 的 SUV，由加拿大汽車零組件業者麥格納國際公司 (Magna International) 旗下子公司在奧地利的一家工廠生產推出。

另外兩款車型，一款皮卡和一款較小的 SUV 預估在 2025 年推出。其中該款名為 PEAR 的 SUV 將與鴻海 / 富士康 (2317-TW) 在美國俄亥俄州合作生產，但兩款車型都需要進一步的產能。

根據 9 月份的最新消息，Fisker 迄今已生產了 5,000 輛 Ocean 汽車。儘管如此，該公司還是在 8 月份下調年度生產目標，並在 10 月份調整售價，以應對電動車需求放緩。

不過菲斯克對公司仍走在獲利的道路上充滿信心，並表示今年將公布兩位數的利潤率，與 2023 年毛利率為 8% 至 12% 的年度預測一致。

Fisker 將於下周一 (13 日) 美股開盤前公布第三季財報，此前該公司在第二季每股虧損 0.25 美元。截稿前，Fisker(FSR-US)周四盤中股價下跌 1.90%，每股暫報 3.91 美元。