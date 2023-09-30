〈觀察〉搶頂級富豪理財商機 土洋銀行私銀業務開打

瞄準台商回流商機，土洋銀行積極搶食高資產財富管理市場，迎戰外商磨刀霍霍，其中向來以企業金融見長的公股銀行則以自家企業客戶為利基，主打財富傳承、家族理財全方位的客製化服務，要把客戶留在自家銀行，避免外流。

美中貿易戰除牽動台商布局版圖，資金也跟著蠢動，為向更多高資產的客戶招手，金管會在 2020 年時推出「媲美星港的財管 2.0 方案」，開放讓銀行、券商可申請承作資產規模達億元等級的客戶的理財業務。

根據金管會統計，目前已開辦高資產理財的 9 家銀行，合計累積客戶數約 6168 人，合計管理的資產規模則將近 8000 億元。

除了向金管會爭取業務執照，銀行也各自努力積極升級自家的財富管理的營運模式，以外銀來說，滙豐銀行自 2022 年起鎖定資產規模達新台幣 1500 萬元以上的客戶推出 Premier Elite 服務，給予客製化財富管理服務；而統計近一年以來，Premier Elite 客戶數成長超過 80%，顯示台灣的財富管理市場仍有開發潛力。

根據滙豐規劃，除了目前既有的台北、桃園財富管理中心外，第 3 座財富管理中心則選定落腳台中市，預計今年底前就能上路營運。

兆豐銀行則是首家宣布進軍私人銀行的公股銀行，規劃私人銀行將在既有的架構下，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新的私人銀行服務。

頂級富豪的財富管理已是銀行兵家必爭之地，私人銀行除可提供客戶家族財富管理，也能提供資產配置及傳承規劃服務；根據兆豐銀集結金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，掌握業界私人銀行的專業「know how」元素，以客製化模式留住既有的財管客戶之餘，也要爭取更多高資產客戶加入。