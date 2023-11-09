〈台幣〉觀望氣氛濃小貶收32.258元 聚焦鮑爾談話

新台幣兌美元匯率連 3 貶，今 (9) 日以 32.258 元作收，小貶 1 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 8.6 億美元，市場觀望氣氛濃厚，由於近來聯準會 (Fed) 官員鷹鴿立場分歧，市場聚焦在主席鮑爾稍晚的談話。

新台幣兌美元今天以 32.24 元開盤後，最高來到 32.236 元、最低 32.275 元，匯率波動區間不大，市場交投偏淡，終場收在 32.258 元，貶值 1 分，台北外匯市場成交值 6.08 億美元，元太外匯市場成交值 2.52 億美元。

觀察主要亞幣今天表現，根據央行統計顯示，日元貶值 0.16%，人民幣貶值 0.14%，越南盾及新加坡幣分別貶 0.09%、0.07%，新台幣小貶 0.03%，韓元則逆勢升值 0.04%，歐元也反彈 0.22%，美元指數下跌 0.16%。

央行總裁楊金龍今日前往立院備詢，被立委問及台灣的升息循環是否已結束，楊金龍回應「有保留、還沒結束」，而主要國家如美國、英國、澳大利亞、加拿大以及歐元區等，幾乎是已達到升息循環的最高點。

至於美國財政部續將台灣列為匯率操縱國觀察名單，楊金龍回應，短時間內要調整不太容易，央行「有阻貶」，同時，美方可以接受順差並非全然是台灣單方面的因素，實際上不會有制裁問題。