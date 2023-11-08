暫停升息延長賽　瀚亞：優質債這樣買

聯準會 (Fed) 11 月 1 日利率政策上宣布，將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間，是本輪升息周期首見連續 2 個月不升息的情況，也釋放出包括：鴿派訊號、未考慮降息、關注長債殖利率攀升等訊號。

瀚亞投信建議，聯準會聲稱經濟是穩健擴張，，把握升息循環尾端時機布局投資等級債券基金，優選瀚亞投資 - 優質公司債基金。

聯準會動態 需觀察多項數據

瀚亞投資－優質公司債基金研究團隊分析，聯準會 「 延長暫停升息 」，是否有機會轉變為這波升息週期的終點，甚至預示降息，將取決於未來幾個月的數據，包括：1 油價對通膨的影響 、2 就業市場能否降溫、 3 消費者支出是否趨緩等，觀察經濟動能有無轉弱。若整體經濟出現放緩跡象下，才有機會見到初步的降息訊號。

暫停升息延長賽 兩大策略布局

一、品質收益為核心：

聯準會口吻雖偏鷹，但綜合考量全球經濟環境後通膨大幅飆升的可能性低，美國十年公債殖利率會後聞聲下滑，政策利率來到尾聲仍是合理的推估 ，適合固定收益資產展開佈局。

長債利率居高，或將吸引長期配置需求的投資人進場，有助於緩解短期的美債拋售潮，惟考量景氣走勢及企業財報表現分歧，配置策略上應看重投等債的收益性，並儘量減少信用違約的下檔威脅。

二、增持風險性資產：

股票目前評價來到相對高點，後續震盪可能升高，但升息尾聲風險資產表現機會也逐漸增加，建議以資產配置的角度適度介入風險資產。以高

品質的固定收益投資做為配置核心，平衡市場波動，若遇回檔則可加碼風險性資產比重。

升息尾聲越來越近 投資級公司債有撐

瀚亞投資－優質公司債基金研究團隊強調，美國處於升息階段尾聲，根據歷史經驗，每當升息循環結束，長天期公債殖利率都呈現向下走勢。此外，由於公債殖利率與投資級債走勢高度反向相關，因此，當公債殖利率下降，將支撐投資級公司債漲勢。

瀚亞投信建議投資人，面對利率變化及市場震盪，不妨將投資等級債券基金納入資產配置，可適度趨避風險、控制投資組合整體波動風險，亦可透過配息級別來規劃每月現金流。

如何挑選合適的標的呢？分析以瀚亞投資 - 優質公司債基金為例，是國內少數聚焦美國為主投資等級債券的基金，主要布局高殖利率、高信評 (BBB-~AAA 評等) 的投資級債，且持債標的的發行人皆為歐美知名企業及政府債。對於偏愛配息收益的投資人，該檔基金亦有多幣別配息級別，例如美元後收穩定月配、美元穩定月配，甚至有澳幣、南非幣等多種貨幣。